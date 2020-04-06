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6 квітня • оновлено в 11:32
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Росія, незважаючи на погрози, почала поставки нафти в Білорусь

1.1т
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Російська компанія "Транснефть" в понеділок, 6 квітня, почала поставки нафти в Білорусь.

Про це повідомив радник президента "Транснефти", прес-секретар Ігор Дьомін, передає "Интерфакс". Він також додав, що в Новоросійську 5 квітня з 14:10 розпочався шторм, який вплинув на доставку нафти.

"Ті, що стояли на наливі танкери були відвантажені і пішли, нові позицій не швартуються, в очікуванні закінчення шторму, прогнозованого на вечір, стоять на рейді", – уточнив співрозмовник.

За його інформацією, в інших портах присутності "Транснафти" погода робоча. Прийом нафти в систему і поставки на НПЗ йдуть за чинним планом.

У концерні "Белнефтехим" підтвердили відновлення поставок нафти з РФ. "Поставки на білоруські НПЗ за системою нафтопроводів відповідно до маршрутних доручень підтверджуємо", – відзначили в прес-службі концерну.

Раніше "Роснефть" і білоруські НПЗ підписали контракти на поставку нафти в Білорусь. "Поставки будуть здійснюватися на умовах, про які компанія повідомляла раніше – тобто з премією $5 за тонну", – підкреслили в "Роснефте".

У двосторонніх відносинах Білорусі та Росії однією з основних проблем була відсутність з 1 січня контрактів на поставку нафти з РФ на білоруські НПЗ, один з яких частково належить двом російським нафтовим компаніям"Роснефти" і "Газпром нефти". Білорусь з кінця 2019 року вела переговори з великими російськими нафтовими компаніями про умови поставки нафти на білоруські НПЗ.

нафта

нафта

Невеликі поставки здійснювали в основному структури бізнесмена Михайла Гуцерієва. У цій ситуації республіка почала альтернативний імпорт нафти – через порт Клайпеди залізницею на НПЗ "Нафтан" і через порт Одеси на Мозирський НПЗ нафтопроводами Одеса-Броди/Броди-Мозир.

Спочатку російські компанії не могли домовитися з білоруською стороною про ціну поставок нафти на білоруські НПЗ, потім – про доступ вантажовідправників до даного напрямку. Пізніше міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив, що російські компанії знизили премію при поставках нафти в Білорусію з $12 до $5 за тонну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня прем'єр-міністр Сергій Румас заявив, що Білорусь розраховує отримати в квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько $4 за барель.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
нафта
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
И тут скрепоносцы обделались, пихают свою.черную жижу за бесценок, лишь бы брали и не терять рынок. Зато бровады было, аж одбавляй.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Танкерами в Белоруссию? Вы что там курите клоуны))) Ха-ха-ха))) У-Ха-ха-ха)))) Блин, вы реально д...бы))) Белоруссия ведь имеет выход к пяти морям и трем океанам)))) Я просто ржу)))
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