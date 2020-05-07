Росія досі не виконала угоду ОПЕК щодо нафти

Росія досі не вийшла на той рівень зниження нафти, який передбачений угодою ОПЕК, укладеною 10 квітня.

Про це пише "Коммерсант". Так, за перший тиждень травня щодобове видобування скоротилося до 8,7 млн барелів, коли мета – 8,5 млн барелів.

Зазначається, що "Роснефть" на деяких своїх підприємствах стала добувати на 39-46% менше нафти, а "Лукойл" – на 21%. Втім, у Міненерго впевнені, що повернутися до колишнього рівня нафтовидобування компанії в разі необхідності зможуть протягом декількох тижнів.

Росія не виконала угоду ОПЕК

Видання наводить слова експертів, які вважають, що таке зниження важливе з психологічної точки зору. Воно слугуватиме стимулом для інших учасників ринку також виконати умови угоди.

З 1 травня набула чинності угода в форматі ОПЕК+ про обмеження видобування нафти, в рамках якої скорочення в перші два місяці становитиме 9,7 мільйона барелів на добу, а до кінця року – 7,7 мільйона барелів на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ в четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики.

10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобування нафти.

Пізніше стало відомо, що найбільші виробники нафти домовилися про зниження видобування на 15% задля стабілізації цін в умовах пандемії коронавірусу.

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