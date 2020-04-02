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2 квітня • оновлено в 11:21
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Російську нафту Urals стали продавати по негативним цінами

3.7т
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Обвал цін на ринку нафти призвів до парадоксальної ситуації в кінці березня: цінові формули на російський Urals почали відповідати негаитивним показникам.

Про це повідомило в середу, 1 квітня, агентство Argus Media. Ці формули служать основним орієнтиром при ціноутворенні на внутрішньому ринку.

Котирування Argus fip (Free in pipeline - з доставкою до трубопроводу за рахунок продавця) Західна Сибір в понеділок дорівнювала мінус 1007 рублів за тонну, а у вівторок - мінус 1200 рублів за тонну. Це означає, що витрати на транспортування, оплату експортного мита та деякі інші витрати на ці суми перевищували середню вартість нафти Urals в ці два дні.

Російську нафту Urals стали продавати по негативним цінами

"Така ситуація застала зненацька багатьох учасників ринку, бо їх ціни на поставки нафти за контрактами як річним, так і короткостроковими базуються на значенні формули протягом місяця поставки", - йдеться в повідомленні.

За підсумками березня середнє значення котирування Argus fip Західна Сибір залишилося позитивним, але впало приблизно на 12 500 рублів за тонну щодо лютневого рівня. Постачальники турбуються, що тривалий період низьких цін буде сприяти нульовій або навіть негативній дохідності продажів нафти в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.

  • Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня, вартість долара подолала психологічну позначку у 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією і обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

  • Цінову нафтову війну між Росією і Саудівської Аравії шведський економіст Андерс Аслунд охарактеризував як особистий конфлікт глави "Роснафти" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

  • Угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК +) офіційно припинила свою дію у середу, 1 квітня.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
нафта Urals
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Первоапрельская шутка
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1
1
Мой господин
Мой господин
Обосс,зачем так нагло врать все могут пользоваться Гуглом,правда кроме селюков,там четко прописано- на данные торгов: В четверг утром рост цен на нефть резко ускорился. По состоянию на 9.08 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 12,5% – до 27,83 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 10,5% – до 22,44 доллара за баррель
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3
2
Livesey David
Livesey David
Себостьян Прейро, А сколько стоит xаxляцкая "невонючая"? Ах, да, у xаxлов нет ничего кроме оbосранных шаровар, ну ничего, ничего. ))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Мой господин, причем тут марка Бренд? Ваша вонючая уралс по 16$ пхахахахахах
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3
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