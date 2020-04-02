Російську нафту Urals стали продавати по негативним цінами

Обвал цін на ринку нафти призвів до парадоксальної ситуації в кінці березня: цінові формули на російський Urals почали відповідати негаитивним показникам.

Про це повідомило в середу, 1 квітня, агентство Argus Media. Ці формули служать основним орієнтиром при ціноутворенні на внутрішньому ринку.

Котирування Argus fip (Free in pipeline - з доставкою до трубопроводу за рахунок продавця) Західна Сибір в понеділок дорівнювала мінус 1007 рублів за тонну, а у вівторок - мінус 1200 рублів за тонну. Це означає, що витрати на транспортування, оплату експортного мита та деякі інші витрати на ці суми перевищували середню вартість нафти Urals в ці два дні.

"Така ситуація застала зненацька багатьох учасників ринку, бо їх ціни на поставки нафти за контрактами як річним, так і короткостроковими базуються на значенні формули протягом місяця поставки", - йдеться в повідомленні.

За підсумками березня середнє значення котирування Argus fip Західна Сибір залишилося позитивним, але впало приблизно на 12 500 рублів за тонну щодо лютневого рівня. Постачальники турбуються, що тривалий період низьких цін буде сприяти нульовій або навіть негативній дохідності продажів нафти в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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