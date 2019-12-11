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11 грудня • оновлено в 21:33
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"Різниця - одна з найбільших у світі": Компанієць пояснив цінність українських облігацій для іноземних інвесторів

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Українські облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) становлять значний інтерес для іноземних інвесторів, оскільки різниця між ставкою дохідності по них та споживчою інфляцією в нашій країні одна з найбільших у світі.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. При цьому він опублікував таблицю із дохідністю облігацій у різних країнах світу, наочно продемонструвавши різницю.

Так, згідно з даними економіста, на сьогодні 2-річна дохідність ОВДП в Україні становить 11,99%, а річна споживча інфляція – 5,10%. Відповідно, дохідність, скоригована на інфляцію складає 6,89%. Слідом за Україною йдуть Філіппіни та Росія, в яких різниця складає 2,52% та 2,27%.

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Компанієць пояснив цінність українських облігацій для іноземних інвесторів

Компанієць пояснив цінність українських облігацій для іноземних інвесторів

Інтерфакс-Україна

Різниця між ставкою дохідності облігацій та споживчою інфляцією по країнах

Різниця між ставкою дохідності облігацій та споживчою інфляцією по країнах

ФБ Володимира Компанійця

Найменша ж різниця дохідності, згідно з таблицею Коломійця, у Нідерландів (-3,24%), Швеції (-2,14%), Словенії (-1,90%) та Німеччини (-1,79%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Коломієць повідомив про рекордний рівень міжнародних резервів НБУ. За його інформацією, в листопаді 2019 року вони досягли 70-ти місячного максимуму і становлять 12,5 млрд дол.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
Інвестиції
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