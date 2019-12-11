"Різниця - одна з найбільших у світі": Компанієць пояснив цінність українських облігацій для іноземних інвесторів

Українські облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) становлять значний інтерес для іноземних інвесторів, оскільки різниця між ставкою дохідності по них та споживчою інфляцією в нашій країні одна з найбільших у світі.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. При цьому він опублікував таблицю із дохідністю облігацій у різних країнах світу, наочно продемонструвавши різницю.

Так, згідно з даними економіста, на сьогодні 2-річна дохідність ОВДП в Україні становить 11,99%, а річна споживча інфляція – 5,10%. Відповідно, дохідність, скоригована на інфляцію складає 6,89%. Слідом за Україною йдуть Філіппіни та Росія, в яких різниця складає 2,52% та 2,27%.

Компанієць пояснив цінність українських облігацій для іноземних інвесторів Інтерфакс-Україна

Різниця між ставкою дохідності облігацій та споживчою інфляцією по країнах ФБ Володимира Компанійця

Найменша ж різниця дохідності, згідно з таблицею Коломійця, у Нідерландів (-3,24%), Швеції (-2,14%), Словенії (-1,90%) та Німеччини (-1,79%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Коломієць повідомив про рекордний рівень міжнародних резервів НБУ. За його інформацією, в листопаді 2019 року вони досягли 70-ти місячного максимуму і становлять 12,5 млрд дол.

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