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Різке підвищення цін на газ в Україні: в Кабміні виступили з пропозицією

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Міністерство енергетики та вугільної промисловості зареєструвало постанову уряду про продовження спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню і підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін.

Зокрема, дію постанови № 187 "Про затвердження положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку газу" пропонується продовжити до 1 серпня 2018 року.

Таким чином, в разі прийняття документа Кабінетом міністрів, в найближчі два місяці в Україні не зростуть тарифи на газ для населення.

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Підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду.

При цьому в Міненерговугілля зазначають, що переговори з МВФ з цього питання досі тривають, у зв'язку з чим і виникла необхідність продовжити дію зобов'язань.

Дія поточної постанови № 187 "Про затвердження положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку газу" закінчується вже 1 червня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, на скільки в Україні може вирости тариф на газ і на що це вплине.

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "Обозреватель".

Теми
ринок газуЦіна на газ
Місце
Україна
Об'єкти
Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство енергетики та вугільної промисловості
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