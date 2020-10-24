Рішення НКРЕКП про стягнення тарифу на передачу під час експорту протирічать вимогам ЄС, – ДТЕК

Стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експортц суперечить зобов’язанням України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС. Про це написав гендиректор компанії "Д.Трейдінг" Віталій Бутенко в колонці для "Економічної правди".

"Справляння плати за передачу електроенергії під час експорту суперечить взятим Україною зобов’язанням щодо Угоди про Асоціацію із ЄС, Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, позиції Секретаріату Енергетичного Співтовариства, директивам ЄС та позиції Європейського суду справедливості", – написав Бутенко.

Він зазначив, що компаніями групи ДТЕК сплачено 9 млрд грн за користування електричною мережею за період з 1 липня 2019 року.

Окрім того, за словами Бутенка, встановлення тарифу на передачу струму під час експорту є прямим методом перешкоджанню експорту електроенергії, адже створює додатковий фінансовий тягар для експортерів. Та наголосив: жодна з країн не запроваджує такої плати, оскільки це призведе до подвійної сплати тарифу – у країні експорту та в країні споживання електроенергії.

"Це є порушенням національного та міжнародного законодавства, що суттєво знижує конкурентоспроможність української електроенергії в Європі. В Україні профіцит електроенергії. Вітчизняна генерація та ГарПок захлинаються у боргах. Експорт електроенергії є одним із важелів, що може допомогти галузі вийти із кризи", – наголосив Бутенко.

На його думку, рішення НКРЕКП щодо стягнення тарифу на передачу електроенергії при експорті є згубним не тільки для енергетичної галузі, але і для економіки України в цілому та її іміджу на міжнародному рівні.

Раніше повідомлялося, що Секретаріат Європейського Енергетичного Співтовариства оприлюднював свою позицію щодо справляння тарифу на передачу електроенергії при експорті. Зокрема, у висновку Секретаріату ЄЕС зазначається, що справляння тарифу на передачу при експорті суперечить статті 41 Договору про Енергетичне Співтовариство та Угоді про Асоціацію з ЄС.