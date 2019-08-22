Ринок землі: на Кабмін подали до суду через зрив

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом на Кабінет міністрів про визнання протиправною бездіяльностіщодо запровадження ринку землі.

"Відкрито провадження у справі за позовом до КМУ про визнання протиправною його бездіяльності, яка полягає в не розробленні та не внесенні на розгляд Верховної Ради проекту закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ОАСК.

Відповідна справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання призначено на 24 вересня 2019 року.

Серед головних вимог позову – зобов’язати профільні міністерства та уряд розробити проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та подати його на розгляд парламенту.

Відповідачами у справі виступають Кабмін, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, а також Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру.

Серед головних вимог позову – зобов’язати профільні міністерства та уряд розробити проект закону про обіг земель "Прямий"

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

Також президент повідомив, що в наступні роки економіка України зростатиме на рівні 5-7%.

"У наступні роки Україна буде стрімко рости – до 5-7% на рік. Уже цієї осені буде проведена низка необхідних реформ, які дозволять зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", – підкреслив Зеленський.

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