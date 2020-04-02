Ринок нафти очікує апокаліпсис у квітні: аналітики представили невтішні прогнози

Ринок нафти очікує "апокаліптичний" квітень через завершення дії угоди ОПЕК+ і безпрецедентне зниження попиту на сировину на світовому ринку.

Про це розповіли аналітики Bloomberg.

"Апокаліптичний квітень на ринку нафти може відбитися на довгі роки", - йдеться в статті, при цьому експерти відзначають, що на тлі здешевлення нафти виробники вже зіткнулися з нестачею потужностей для зберігання сировини.

У квітні 2020 року, на їхню думку, попит на нафту впаде на 15-20 мільйонів барелів на добу у порівнянні з попереднім роком, і ситуація погіршиться. За оцінкою аналітичного агентства IHS Markit, світ зіткнеться з відсутністю місць для зберігання нафти вже до середини року. У компанії Energy Aspect Ltd. прогнозують, що світові ціни на нафту Brent можуть впасти до 10 доларів за барель, чого не спостерігалося більше двох десятиліть.

У той же час експерти відзначають, що нафтова криза має привести до кардинальних змін у світовій енергетичній галузі. Через зростання популярності ідеї зеленої економіки і екологічних джерел енергії попит на вуглеводневу сировину після завершення кризи може ніколи не відновитися, допускають у Goldman Sachs.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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