Ринок нафти обвалився на тлі паніки навколо епідемії коронавірусу

Нафта дешевшає у четвер, 26 березня, на тлі занепокоєння про скорочення попиту через епідемію коронавірусу, яка активно поширюється в світі.
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Станом на ранок четверга, травневі ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,59 (2,15%) до $27,26 за барель.
Травневі ф'ючерси на нафту WTI на той час подешевшали на $0,79 (3,23%) - до $23,7 за барель.
Після триденного зростання ціни на сировину знижуються на тлі побоювань інвесторів за швидке скорочення попиту через заборони на поїздки і закриття кордонів країн через коронавірус, який швидко поширюється.
"З урахуванням блокувань у багатьох країнах очікування зниження попиту на нафту більш ніж на 10 мільйонів барелів на добу ростуть. Така втрата попиту збільшить надлишок пропозиції", - заявили аналітики ANZ.
Інвестори також звернули увагу на щотижневу статистику по запасах нафти у США. Так, за минулий тиждень запаси сировини у країні виросли на 1,6 млн барелів на добу, до 455,5 млн барелів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти марки Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.
Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче за нуль. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться і виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.
Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче за $20 вже в середині квітня, а ціни на WTI можуть опуститися аж до $15-17/бар.
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