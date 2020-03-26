Ринок нафти обвалився на тлі паніки навколо епідемії коронавірусу

Нафта дешевшає у четвер, 26 березня, на тлі занепокоєння про скорочення попиту через епідемію коронавірусу, яка активно поширюється в світі.

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Станом на ранок четверга, травневі ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,59 (2,15%) до $27,26 за барель.

Травневі ф'ючерси на нафту WTI на той час подешевшали на $0,79 (3,23%) - до $23,7 за барель.

Після триденного зростання ціни на сировину знижуються на тлі побоювань інвесторів за швидке скорочення попиту через заборони на поїздки і закриття кордонів країн через коронавірус, який швидко поширюється.

"З урахуванням блокувань у багатьох країнах очікування зниження попиту на нафту більш ніж на 10 мільйонів барелів на добу ростуть. Така втрата попиту збільшить надлишок пропозиції", - заявили аналітики ANZ.

Інвестори також звернули увагу на щотижневу статистику по запасах нафти у США. Так, за минулий тиждень запаси сировини у країні виросли на 1,6 млн барелів на добу, до 455,5 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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