Скасування субсидій в Україні: понад 1 млн сімей перестали отримувати допомогу

Кількість одержувачів субсидій в Україні скоротилася майже в 1,5 рази – з 4 млн домогосподарств у минулому опалювальному сезоні до 2,8 млн в чинному.

Одна з причин – більш сувора перевірка субсидіантів з боку держави, повідомив в ефірі ObozTV начальник Головного управління юстиції в м. Києві Станіслав Куценко. Він не виключив, що в подальшому число сімей, які отримують виплати, може скоротитися ще більше.

Куценко розповів, що зараз проводиться більш сувора верифікація тих, хто претендує на отримання соціальної допомоги. Зокрема, перевіряють їхні джерела доходів, відсутність подвійної реєстрації тощо

Чиновник нагадав про випадки, коли деякі сім'ї спеціально роз'їжджалися або розлучалися, щоб отримати субсидію.

"Це свідчить, що були певні зловживання. І держава проводить ревізію. Тому у нас менше домогосподарств отримуватимуть субсидію", – пояснив Куценко.

Втім, за його словами, ще однією причиною скорочення числа субсідіантов стало збільшення середнього доходу українців.

На запитання, чи буде ревізія в 2020 році і чи слід очікувати чергового скорочення числа субсідіантов, він відповів: "Я, звичайно, не астролог. Але думаю, поступове скорочення буде".

"Ми маємо розуміти, що держава і уряд будуть прагнути скорочувати соціальні виплати. І нам потрібно до цього готуватися. Тому що це великий тягар, яка оплачується, в тому числі, з наших з вами податків", – наголосив Куценко.

"Будуть суворіше перевіряти тих, хто отримує соціальну допомогу. Це можна реалізувати через інспекції соціальними службами... Якщо людина видає бажане за дійсне, тобто насправді живе більш благополучно, має більші доходи – я впевнений, що в такому випадку соціальні виплати будуть припинятися", – попередив юрист.

Як рахують субсидії в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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