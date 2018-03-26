Рева попередив українців про загрозу пенсійної "піраміди"

Одним з ризиків введення накопичувальної системи в Україні є банкрутство недержавних пенсійних фондів.

"Гроші необхідно вкладати у фонди, над якими повинен бути жорсткий контроль. Це дуже важливо - щоб не розікрали... Розумієте, будь-які фінансові структури можуть перетворитися в фінансову піраміду. Виключати нічого не можна. Щоб цього не сталося, з боку держави потрібні дуже серйозні механізми контролю", - зазначив в інтерв'ю "Обозревателю" міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він нагадав, що в Угорщині конфіскували вклади другого рівня.

"Тобто люди накопичували-накопичували, а потім активи перевели в систему загального забезпечення. У Росії теж фактично конфіскували. Я до чого веду - це серйозні речі. У Чилі, наприклад, виникла проблема банкрутства пенсійних фондів. Людина 30 років платила, вийшла на пенсію, а їй сказали: "Знаєте, а ваш фонд збанкрутував". І в Чилі держава була змушена брати відповідальність за людей, які не зі своєї вини постраждали", - підсумував міністр.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні назвали терміни запуску накопичувальної пенсійної системи.