Рекорд за 7 років: золото злетіло в ціні після атаки Ірану на бази США

Котирування золота перевищили рівень 1600 доларів за тройську унцію. Це трапилося вперше з 2013 року.

Зокрема, на спот-ринку ціна дорогоцінного металу злетіла на 2,4% і досягла позначки 1611,4 долара за унцію. Про це свідчать результати торгів.

Однак у відсутності подальшої ескалації конфлікту трапилася невелика корекція цін. Зниження провідних азіатських індексів склало 1,1-1,6%.

Нагадаємо, що 6 січня вартість золота зросла на 2,3%, склавши 1588,1 долара за унцію.

Котирування золота вперше перевищили рівень 1600 доларів за тройську унцію

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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