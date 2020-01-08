Рекорд за 7 років: золото злетіло в ціні після атаки Ірану на бази США

Котирування золота перевищили рівень 1600 доларів за тройську унцію. Це трапилося вперше з 2013 року.
Зокрема, на спот-ринку ціна дорогоцінного металу злетіла на 2,4% і досягла позначки 1611,4 долара за унцію. Про це свідчать результати торгів.
Однак у відсутності подальшої ескалації конфлікту трапилася невелика корекція цін. Зниження провідних азіатських індексів склало 1,1-1,6%.
Нагадаємо, що 6 січня вартість золота зросла на 2,3%, склавши 1588,1 долара за унцію.
Котирування золота вперше перевищили рівень 1600 доларів за тройську унцію
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалася двома хвилями.
На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, в КВІР пригрозили "вдарити на цей раз в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської земліответний удар припаде на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).
При цьому увечері 7 січня Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
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