Реформу "дороблять": стало відомо, як перерахують пенсії українцям

В Україні переглянуть розмір пенсій для тих, хто виконали вимоги щодо стажу, але при цьому мали низькі зарплати. Механізм все ще розробляє Міністерство соціальної політики, однак, швидше за все, низькі пенсії підвищать за рахунок їхньої "прив'язки" до мінімальних зарплат.

Як розповів "Обозревателю" заступник міністра соцполітики Микола Шамбір, в цьому році українці у віці від 65 років, які заробили 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки) стажу, мають право отримувати пенсію не нижче 40% від мінімальної зарплати. За рахунок збільшення мінімалки чиновники планують "підтягнути" і пенсії.

Новини В Україні оголосили про старт виплат підвищених пенсій військовим

40% від мінімалки - 1489 грн. Однак, ще в минулому році уряд анонсував можливе підвищення мінімалки до 4200 грн. У такому випадку мінімальна пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг 65 років, збільшиться до 1680 грн.

"Ми не говоримо про зміну формули, ми говоримо про механізми підвищення ролі стажу. Це можна зробити через гарантований розмір пенсії для тих, хто має стаж 30-35 років. Ця норма введена в січні цього року. Зараз ця зміна була незначною, але коли в наступний раз буде підвищення мінімальної зарплати, пенсії зростуть", - розповів Микола Шамбір. При цьому заступник міністра зазначає: швидше за все підвищення відбудеться вже в наступному році.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", в Україні близько 3 млн пенсіонерів в результаті "осучаснення" отримали незначні прибавки. Крім того, через зниження "вартості" стажу у формулі розрахунку пенсій з 1,35% до 1% заробити навіть на середню пенсію з невеликою зарплатою і великим стажем вкрай складно.