Продаж квартир на "первинці": в Україні змінять правила для забудовників

В Україні до кінця 2020 року планують запровадити загальний реєстр всієї первинної нерухомості. Забудовники зможуть виставляти на продаж тільки зареєстровані в ньому квартири.

Нововведення покликане захистити інвесторів, вирішити проблему довгобудів і подвійних продажів квартир на первинному ринку, повідомила в ефірі ObozTV заступник голови фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк.

За даними нардепа, з 2015 року українці щороку вкладають у первинну нерухомість більше 1 млрд євро. Однак ці інвестиції залишаються незахищеними.

"Українці можуть інвестувати свої гроші в метри квадратні, а потім виявляється, що у будинку взагалі не було дозвільних документів... Десь було відверте шахрайство, десь не вистачило коштів у забудовника... Це проблема глобального масштабу для України", – наголосила Шуляк.

Вона запевнила, що цілком реально унеможливити незаконне будівництво в Україні вже в найближчій перспективі – до кінця поточного року.

Над відповідним рішенням зараз працює комітет Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Мін'юстом і експертним середовищем.

"Це можна зробити таким шляхом. Забудовник спочатку отримує всі дозвільні документи, а потім додається до реєстру: причому там реєструється не просто будинок, а кожна квартира. Продавати квартири він зможе тільки тоді, коли їх внесуть до реєстру. Немає квартир у реєстрі – продавати нічого не можеш. А в реєстр можеш потрапити тільки тоді, коли є всі дозвільні документи. Реєстратор все перевірить", – пояснила депутат.

Шуляк зазначила, що реєстр в тому числі вирішить проблему з "надбудовами", коли проект 6-поверхового будинку в процесі будівництва раптом "перетворюється" на 20-поверховий.

"Якщо дозвільна документація на 6 поверхів – то реєструються квартири, розташовані на шести поверхах. Хочеш продавати на 8, 9, 10? Треба змінити проектну документацію, отримати всі дозволи на зміну таких технічних параметрів. Забудовника перевірять, зареєструють, і тоді вже люди зможуть купувати. Тільки так", – констатувала вона.

Ще одним "важелем", за її словами, стане надання права голосу інвесторами, які вже придбали квартири.

"Якщо у забудовника з'являться плани, наприклад, збільшити число поверхів з 5 до 20, а люди вже купили квартири в 5-поверховому будинку, то забудовник повинен буде отримати певну кількість дозволів від своїх інвесторів", – уточнила Шуляк.

"Цей реєстр унеможливить незаконні забудови, а також зміну технічних характеристик без відома людей, які вже купили квартири", – резюмувала вона.

Політик додала, що реєстр також вирішить питання подвійних і потрійних перепродажів: коли одну і ту саму квартиру одночасно продають різним людям.

"Сьогодні багато договорів на первинному ринку, коли одна і та сама квартира може бути перепродана кілька разів. Виявити це практично неможливо, тому що все відбувається у відділі продажів. І не завжди це шахрайство. Іноді звичайний людський фактор. Помилився, щось не записав, не вніс документи в якусь табличку – і вже на одну квартиру претендує кілька сімей ", – пояснила вона.

Шуляк повідомила, що 8 квітня в парламенті пройдуть великі слухання з цієї теми. Також на них підніматиметься питання, що робити з уже існуючими довгобудами.

У Раді взялися за проблему довгобудів bigkiev.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, в грудні 2019 року в Україні також презентували електронний кабінет забудовника, який покликаний усунути корупцію в будівельній сфері – програма почала працювати в тестовому режимі.

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