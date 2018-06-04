Рахунок на тисячі авто: в Україні Volkswagen потрапив у "дизельний скандал"

Компанія "Порше Україна", яка імпортує автомобілі Volkswagen, визнала, що дешева партія машин моделі Golf Sportwagen була сертифікована в Україні з порушеннями.

Йдеться про 2800 автомобілів із дизельними двигунами, повідомляє AUTO-Consulting з посиланням на прес-службу імпортера.

"У нас є підстави вважати, що були виявлені невідповідності у процесі отримання сертифікату для автомобілів моделі Golf Sportwagen (Variant) у кількості 2800 одиниць в Україні. Це автомобілі мексиканського виробництва, які були імпортовані компанією "Порше Україна", починаючи з вересня 2017 року" , - йдеться у повідомленні.

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Відповідні автомобілі продавалися в Україні по 18 тис. доларів, в той час як схожі моделі Volkswagen коштували вдвічі дорожче - близько 40 тис. доларів.

Зокрема, в Україну ввозилися авто мексиканського виробництва, які потрапили в "дизельний скандал" у зв'язку із заниженням показань шкідливих викидів і не відповідали європейським стандартам.

Раніше OBOZREVATEL писав, що проти Volkswagen висунули багатомільйонний позов через "дізельгейт".