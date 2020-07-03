Голову НБУ Смолія відправили у відставку

Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, розглядає відставку голови Національного банку України Якова Смолія.

Проєкт постанови підтримали 286 депутатів, з них 211 голосів дала фракція "Слуга народу", "Батьківщина" – 13, "За майбутнє" – 17, "Довіра" – 18, ОПЗЖ – 22 голоси (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Результати голосування за відставку Смолія (Телеканал "Рада")

Результати голосування за відставку Смолія (Телеканал "Рада")

Отже, тимчасово обов'язки голови НБУ виконуватиме перша заступниця керівника центробанку Катерина Рожкова.

Під час свого виступу у парламенті Смолій заявив про систематичний політичний тиск на Нацбанк з метою ухвалення економічно необґрунтованих рішень.

"Як голова НБУ я понад два роки стою на сторожі інституційної спроможності центробанку. Разом з членами правління ми є щитом, що захищає нашу демократичну і аполітичну інституцію від впливів політикуму. І цей щит протягом останнього року постійно намагаються зламати", – заявив він.

За його словами, тиск відбувається через суди, проплачені мітинги на Інститутській та під домівками членів правління.

"Інформаційні атаки, побудовані на маніпуляціях і брехні. Необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ та безпосередньо моєї діяльності як очільника інституції. Використання ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. Усе це елементи одного ланцюга", – сказав Смолій.

Перед цим фінансовий комітет Верховної Ради озвучив недоліки правління НБУ та Смолія.

Голова профільного комітету Данило Гетманцев відзначив досягнення Смолія на посаді – низьку інфляцію, стабільність золотовалютних резервів, та водночас назвав претензії, які мають депутати до голови НБУ.

"...Відсутність дешевого кредиту та обезкровлення економіки держави, яка так цього потребує. Зміцнення курсу гривні у другій половині 2019-го року від якої постраждав бюджет та експортери. Дефіцит готівкової валюти знову ж таки у березні 2020-го року", – заявив Гетманцев.

"Ми маємо відповідально ухвалювати рішення і робити висновки", – резюмував голова комітету.

Смолій проти всіх: як "зачавили" голову НБУ

Є три причини для рішення Смолія. Перша – Зеленський не задоволений НБУ. Зараз Національний банк дотримується позиції: головне – утримати інфляцію. Друкувати гроші, щоб розігнати економіку, регулятор не погоджується, а облікову ставку знижує повільніше, ніж того хочуть в Офісі президента.

Хоча Смолій і повинен звітувати перед президентом і Радою, Зеленський за законом звільнити його не міг.

Друга – голова Ради НБУ саботував кадрову політику Смолія. Контракти із заступниками голови Нацбанку закінчуються, щоб їх перепризначити, потрібна згода Ради. Нею керує Богдан Данилишин, який категорично не згоден із політикою Смолія, а за інформацією OBOZREVATEL, і сам розраховує посісти його місце.

Відразу після того, як Рада НБУ відмовилася перепризначати заступника голови Олега Чурія, Яків Васильович і оголосив про відставку. Трапилося це пізно ввечері 1 липня, без обговорень із президентом і будь-яких консультацій.

Третя – Смолій втомився. Наближені до НБУ джерела розповідають: фактично головою Нацбанку є його заступниця Катерина Рожкова. Вона відвідує навіть ті наради, на яких обговорюються не її питання (відповідає за банківський нагляд). Також Рожкова презентувала звіт перед Радою, хоча робити це мав Смолій.

Якову Васильовичу майже 60 років, він досяг успіхів у всіх сферах життя, накопичив величезні заощадження (тільки в банках у нього зберігається понад 5 млн грн і майже 4 млн доларів). Він міг би боротися й далі, але не захотів.

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