Верховна Рада призначила Ігоря Петрашко міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

За відповідний проект постанови №3226 проголосували 243 нардепи.

Результати голосування скріншот

Під час представлення кандидата на міністра в Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Петрашко має 20 років у сфері економіки та менеджменту.

"Останні 7 років керував крупною компанією – має хороший менеджерський досвід, має бачення. Вважаю його одним з кращих економістів, який може допомогти нам рухатись вперед, особливо напередодні економічної кризи", – сказав глава уряду.

За словами джерела OBOZREVATEL, Ігор Петрашко був маловідомий для народних депутатів монобільшості. Саме тому на засіданні фракції "слуги" близько 30-хвилин задавали питання кандидату в міністри щодо ситуації в країні.

"Ніби як на все відповів", – підкреслив співрозмовник.

Сам проект постанови №3226 "Про призначення Петрашка І.Р. міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України", був ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і зареєстрований в Раді 16 березня.

Як відомо, Ігор Петрашко повинен був очолити ще єдине Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства. Хоча при зміні Кабінету Міністрів України в президентській команді була ідея про розподіл відомства на кілька частин.

Що відомо про Ігоря Петрашко

Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербільта в США.

Ігор Петрашко slovoidilo.ua

Починаючи з 1996 року, Петрашко працював в різних американських, російських і українських компаніях, які надавали послуги з консалтингу та працював в сфері інвестиційних послуг.

За даними сайту latifundist.com, працював в київському представництві компанії Ernst&Young, в інвестиційній компанії "Тройка Діалог Україна", в Сбєрбанку Росії, з квітня 2013 року працював в агрохолдингу Ukrlandfarming.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 4 березня відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Монобольшінство Верховної Ради обрало новим главою уряду чинного віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаль.

В Україні фінансові ринки на кадрові перестановки в уряді відреагували стриманим падінням. Після того як Рада проголосувала за Шмигаля, курс гривні зміцнився на 17 копійок за ціною покупки.

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