Рада ЄС подовжила санкції проти Росії за Крим

Рада Євросоюзу в четвер, 18 червня, продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, "паспортизацію", запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування в Криму", – написав голова МЗС.

Євросоюз продовжив санкції проти Росії за Крим

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