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16 жовтня • оновлено в 15:43
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"Росія недоотримала мільярди": на Заході пояснили, скільки коштувала Путіну відмова від долара

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Перший рік експерименту президента Росії Володимира Путіна щодо відмови від долара коштував Москві приблизно 7,7 млрд доларів потенційного прибутку.

Стільки РФ недоотримала через скорочення частки американської валюти в запасах на користь євро, пише Bloomberg.

Зокрема, за рік після зміни структури валютних резервів курс долара виріс на 6,5%, а євро – впав на 6,4%

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Так, якби Російська Федерація не скорочувала доларову частину, збільшивши частку євро, то валютні резерви країни збільшилися б на 3,8%.

Частину втрат від зниження курсів європейської валюти компенсувало підвищення цін на золото.

За останній рік вартість запасів цього металу зросла на 40%, перевищивши 100 млрд доларів.

Росія через скорочення частки американської валюти в запасах на користь євро недоотримала 7,7 млрд доларів

Росія через скорочення частки американської валюти в запасах на користь євро недоотримала 7,7 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного з найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами.

За його словами, план із дедоларизації складається із чотирьох напрямків. Головне — це прискорений перехід у розрахунках із іноземними державами за експортно-імпортними операціями на інші валюти – це може бути євро, юань або рубль.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії долар євро
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не волнуйтесь за российские резервы, волнуйтесь за отсутствие своих
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Nemo Александр, Встречное предложение... Некуй писать всякую хрень про Россию, мы и волноваться не будем.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, аналогичный совет - не волнуйся за события в Украине, строчи свои глупости на российских сайтах.
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Питон Каа
Питон Каа
На благое дело не жалко.
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Питон Каа
Питон Каа
ПНХ ПТН, украинцы опять путают недополученную выгоду с прямыми убытками. В данном случае вполне возможно имеет место первое, но отказ от доллара того стоит. А резервы России растут, но не за счет ничем не обеспеченного доллара, а за счет запасов золота. Вот только на Украине нет ни того ни другого.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Питон Каа, вот тут не могу с тобой не согласиться))) Побольше бы да почаще)))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Выфсёврёти!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Poroshenko Petro, подсрачников или подзатыльников?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
ПНХ ПТН, Нет, я лично недополучил два миллиарда за прошлый месяц
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