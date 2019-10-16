"Росія недоотримала мільярди": на Заході пояснили, скільки коштувала Путіну відмова від долара

Перший рік експерименту президента Росії Володимира Путіна щодо відмови від долара коштував Москві приблизно 7,7 млрд доларів потенційного прибутку.

Стільки РФ недоотримала через скорочення частки американської валюти в запасах на користь євро, пише Bloomberg.

Зокрема, за рік після зміни структури валютних резервів курс долара виріс на 6,5%, а євро – впав на 6,4%

Так, якби Російська Федерація не скорочувала доларову частину, збільшивши частку євро, то валютні резерви країни збільшилися б на 3,8%.

Частину втрат від зниження курсів європейської валюти компенсувало підвищення цін на золото.

За останній рік вартість запасів цього металу зросла на 40%, перевищивши 100 млрд доларів.

Росія через скорочення частки американської валюти в запасах на користь євро недоотримала 7,7 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного з найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами.

За його словами, план із дедоларизації складається із чотирьох напрямків. Головне — це прискорений перехід у розрахунках із іноземними державами за експортно-імпортними операціями на інші валюти – це може бути євро, юань або рубль.

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