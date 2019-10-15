"Політичні репресії": у Кличка розповіли про тиск НАБУ

Радник міського голови Києва Дмитро Білоцерківець заявив, що Національне антикорупційне бюро використовують для політичних репресій проти нього.

"Підтвердження того, що і цей орган намагаються використовувати для політичних репресій у боротьбі з тими, хто проти. Мені видали підозру щодо недостовірної інформації у декларуванні", – повідомив він у Facebook.

"Більшого, що можна було б пред'явити мені, навіть із лупою у руках, придумати не змогли. Підозра стосується того, що мій новонароджений син і моя дружина періодично перебували у моєї матері з метою нагляду за дитиною, а я це не вказав у декларації. Як один із елементів доказової бази є адреси доставки памперсів", – додав Білоцерківець.

Водночас радник міського голови підкреслив, що до цього була пройдена повна перевірка із боку Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Я відправляв лист із метою зрозуміти, а чи потрібно було це декларувати, на що отримав чітке роз'яснення у результатах перевірки. Перевірка НАЗК порушень у моїй декларації не виявила, а це той орган, який і повинен оцінювати юридичну позицію у таких справах", – зазначив він.

"Провини не визнаю і, мабуть, через такі смішні елементи боротьби потрібно пройти. Сприймаю це, як елемент політичного тиску на мера столиці Віталія Кличка", – підсумував Білоцерківець.

Радник міського голови Києва заявив, що Національне антикорупційне бюро використовують для політичних репресій проти нього

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня мер Києва Віталій Кличко попросив НАБУ відкрити кримінальне провадження за заявою керівника Офісу президента Андрія Богдана щодо пропонування йому деякими особами хабара.

Перед тим, 30 липня, глава ОП Богдан заявив, що зустрічався з мером Києва і головою Київської МДА Віталієм Кличком та обговорював проблему існування "смотрящих" у столиці. Однак той нібито сказав, що змушений іти на компроміси з ними.

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