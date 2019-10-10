"Жодної води Криму": У Зеленського виставили жорсткий ультиматум

Україна не збирається відновлювати поставки води до анексованого Росією Криму доти, доки не відбудеться повна деокупація півострова.

Про це в інтерв'ю радіо "Крим. Реалії" заявив постійний представник президента України Володимира Зеленського у Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. За його словами, зараз питання подачі води на півострів взагалі не стоїть.

"Все, що стосується води та Криму, залишається у тій самій ситуації. Наша позиція: ніякої води до деокупації півострова, мови про це бути не може", – сказав Кориневич.

Політик стверджує, що обговорював ситуацію з поставками води до Криму з головою Херсонської обласної адміністрації Юрієм Гусєвим. Обидва політики висловили солідарність із позицією влади, заявив він.

"Може використовуватися тільки частина каналу, що розташована на території Херсонської області, тільки для зрошення Херсонської області. Все. Ніякої води у Крим ми зараз не даємо, жодних змін позиції не було і бути не може", – наголосив Кориневич.

При цьому заступник глави Державного комітету з водного господарства у російському уряді Криму Андрій Лісовський сказав, що Північно-Кримський канал справний і готовий прийняти дніпровську воду. За його словами, у працездатному стані також перебувають "насосні станції та інша інфраструктура".

Раніше OBOZREVATEL розповів про заяву глави Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, який повідомив умови відновлення водопостачання Криму.

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