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10 жовтня • оновлено в 21:27
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"Жодної води Криму": У Зеленського виставили жорсткий ультиматум

20.5т Читати матеріал російською

Україна не збирається відновлювати поставки води до анексованого Росією Криму доти, доки не відбудеться повна деокупація півострова.

Про це в інтерв'ю радіо "Крим. Реалії" заявив постійний представник президента України Володимира Зеленського у Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. За його словами, зараз питання подачі води на півострів взагалі не стоїть.

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"Все, що стосується води та Криму, залишається у тій самій ситуації. Наша позиція: ніякої води до деокупації півострова, мови про це бути не може", – сказав Кориневич.

Політик стверджує, що обговорював ситуацію з поставками води до Криму з головою Херсонської обласної адміністрації Юрієм Гусєвим. Обидва політики висловили солідарність із позицією влади, заявив він.

"Може використовуватися тільки частина каналу, що розташована на території Херсонської області, тільки для зрошення Херсонської області. Все. Ніякої води у Крим ми зараз не даємо, жодних змін позиції не було і бути не може", – наголосив Кориневич.

При цьому заступник глави Державного комітету з водного господарства у російському уряді Криму Андрій Лісовський сказав, що Північно-Кримський канал справний і готовий прийняти дніпровську воду. За його словами, у працездатному стані також перебувають "насосні станції та інша інфраструктура".

Раніше OBOZREVATEL розповів про заяву глави Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, який повідомив умови відновлення водопостачання Криму.

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Теми
Анексія Криму блокада Криму Влада України і ситуація в Криму
Місце
Україна
Тег
Крим без води
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Марченко Юра
Марченко Юра
Морят братьев украинцев и крымских татар жаждой,фашисты еб ...ные.,разве можно так что то вернуть и на что то надеяться.
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2
Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
Свиньи, вы можете ставить ультиматумы только своей Монике. Жесткие. У России вы можете только подлизать и попросить.
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
Andria Viktor, Мне все равно на Путина) Он ваш бог, а не мой. Так что, сосать вам - не пересосать.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Юсупов Станислав, отсоси на полусогнутых у Путина,ещё лбом об асфальт ебнись.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Вам Володя Высоцкий 30 лет назад сказал,где можно найти воду.ищите.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Понтелеймон Кулиш, я не собираюсь с точностью ,знаю ,что стоит его памятник,и люди его вспоминают,памятник ухожен,и много людей его помнят.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Понтелеймон Кулиш, я примерно,а не дословно.не важно,важно что он сказал.
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