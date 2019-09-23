"Путіну грошей дуже хочеться": у Росії висміяли нові податки і зростання цін

У Росії доходи від експорту нафти, нафтопродуктів та газу за підсумками минулого року перевищили 259,5 млрд доларів.
Однак замість зростання заробітних плат і покращення рівня життя росіяни отримали лише нові податки, пише у Twitter фінансовий аналітик Владислав Жуковський.
"Від цих грошей росіяни отримали: +5 років до виходу на пенсію, +2% до ПДВ, плату за збір ягід, грибів, шишок і податок на самозайнятих", – наголосив Жуковський.
Крім того, економіст акцентував увагу, що одночасно з цим ціни на послуги ЖКГ зросли на 12%, а бензин і дизель – на 17%.
"Просто грошей дуже хочеться", – резюмував Жуковський, висміюючи президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.
В 2018г доходы России от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа превысили 259,5 млрд долл (17 трлн руб).— Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) September 22, 2019
От этих денег россияне получили:
+5 лет к выходу на пенсию
+2% к НДС
+12% к ценам на ЖКХ
+17% к ценам на бензин и дизель
Плату за сбор ягод, грибов, шишек
Налог на самозанятых pic.twitter.com/0FeJKAvlke
Президента Росії Володимира Путіна висміяли за нові податки і зростання цін
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.
Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.
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