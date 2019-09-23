"Путіну грошей дуже хочеться": у Росії висміяли нові податки і зростання цін

У Росії доходи від експорту нафти, нафтопродуктів та газу за підсумками минулого року перевищили 259,5 млрд доларів.

Однак замість зростання заробітних плат і покращення рівня життя росіяни отримали лише нові податки, пише у Twitter фінансовий аналітик Владислав Жуковський.

"Від цих грошей росіяни отримали: +5 років до виходу на пенсію, +2% до ПДВ, плату за збір ягід, грибів, шишок і податок на самозайнятих", – наголосив Жуковський.

Крім того, економіст акцентував увагу, що одночасно з цим ціни на послуги ЖКГ зросли на 12%, а бензин і дизель – на 17%.

"Просто грошей дуже хочеться", – резюмував Жуковський, висміюючи президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

В 2018г доходы России от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа превысили 259,5 млрд долл (17 трлн руб).

От этих денег россияне получили:

+5 лет к выходу на пенсию

+2% к НДС

+12% к ценам на ЖКХ

+17% к ценам на бензин и дизель

Плату за сбор ягод, грибов, шишек

Налог на самозанятых pic.twitter.com/0FeJKAvlke — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) September 22, 2019

Президента Росії Володимира Путіна висміяли за нові податки і зростання цін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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