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23 вересня • оновлено в 13:33
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"Путіну грошей дуже хочеться": у Росії висміяли нові податки і зростання цін

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У Росії доходи від експорту нафти, нафтопродуктів та газу за підсумками минулого року перевищили 259,5 млрд доларів.

Однак замість зростання заробітних плат і покращення рівня життя росіяни отримали лише нові податки, пише у Twitter фінансовий аналітик Владислав Жуковський.

"Від цих грошей росіяни отримали: +5 років до виходу на пенсію, +2% до ПДВ, плату за збір ягід, грибів, шишок і податок на самозайнятих", – наголосив Жуковський.

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Крім того, економіст акцентував увагу, що одночасно з цим ціни на послуги ЖКГ зросли на 12%, а бензин і дизель – на 17%.

"Просто грошей дуже хочеться", – резюмував Жуковський, висміюючи президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Президента Росії Володимира Путіна висміяли за нові податки і зростання цін

Президента Росії Володимира Путіна висміяли за нові податки і зростання цін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Мир Миру
Мир Миру
Для РФ можливість виступати на засіданнях ПАРЄ дуже дорого коштує. Європу це влаштовує.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Зависть и жадность - основные инстинкты хо-хлов.
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