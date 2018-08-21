Путін дотримає обіцянку? У Кремлі розкрили деталі переговорів щодо "Північного потоку-2"

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час переговорів у Берліні обговорили питання збереження транзиту російського газу через територію України, однак конкретних прогнозів щодо зростання споживання блакитного палива немає.

Як повідомив журналістам прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, Путін запевнив Меркель, що транзит газу через Україну збережеться, передає ТАСС.

"Обговорювалася тема прогнозів обсягів споживання газу на європейському континенті. Було наголошено, що ці прогнози зараз досить суперечливі й існують різні концепції. Очевидно, що споживання буде зростати, але в якій мірі - це, як і раніше, питання для подальшого опрацювання", - заявив він.

alabanza.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Північний потік-2" передбачає прокладку двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі не видала дозвіл.

25 липня в Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва. Проти газопроводу виступають Україна і США.