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Путін назвав терміни запуску нового газопроводу в обхід України

1.9тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що газопровід "Турецький потік" планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

Нині російська компанія "Газпром" опрацьовує маршрути доставки газу по "Турецькому потоку" до Європи, зазначив Путін, передає "Анадолу".

За його словами, один із маршрутів передбачає транспортування газу через Болгарію, Сербію і Угорщину з виходом на газорозподільний центр в австрійському Баумгартені.

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"У цьому випадку Сербія буде не тільки використовувати російський газ, але і забезпечувати його транзит. Зрозуміло, це принесе відчутну вигоду сербській економіці, дозволить створити нові робочі місця, зміцнить її енергобезпеку і в цілому Центральної і Південно-Східної Європи", – заявив Путін .

Остаточне рішення буде прийняте залежно від позиції Європейського Союзу.

"Ми вважаємо, що зацікавлені в російському газі країни ЄС повинні отримати від Євросоюзу гарантії, що плани продовження "Турецького потоку" не будуть зірвані довільним політичним рішенням Брюсселя", – підсумував Путін.

Турецький потік

Турецький потік

The Maritime Executive

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" у травні 2017 року. По дну Чорного моря до узбережжя Туреччини проходять дві нитки протяжністю 930 кілометрів, потужність прокачування кожної із яких – 15,75 млрд кубометрів. Перша нитка трубопроводу призначена для поставок газу на турецький ринок, друга – на ринки країн Європи.

19 листопада 2018 року російський монополіст завершив будівництво газопроводу "Турецький потік" і запустив поставки газу по ньому. Далі буде прокладена сухопутна транзитна гілка до кордону Туреччини із суміжними країнами протяжністю 180 км.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
турецький потік
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CARGO 100
CARGO 100
Обходят окраину со всех сторон ... Очередной котёл. Газовый, Российско - Европейский ... называйте как хотите. Всем будет хорошо - и болгарам, и туркам, и немцам, и сербам, только в центре котла, окраинцам, не очень ...
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1
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Турецкого потока не будет как и Крымского моста, это декорации, а Россия уже разваливается под тяжестью санкций
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3
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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0
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кожедуб Руслан, Бывший город герой Киев бомбить не будут...его ухайдокали свiдоме бидло и свiдомi ахтивисты!
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