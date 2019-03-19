"Путін готовий?" Україна зібралася стягнути з Росії $37 трлн за 70 років окупації

В Україні запропонували вимагати з Росії компенсацію збитків за 70 років російської окупації в розмірі 37 трлн доларів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник.

Таким чином політик відреагувала на пропозицію Росії стягнути з України компенсацію за 25 років "окупації" Криму.

"Росія хоче від України компенсацію збитку за Крим? А "ПУ" готовий віддати Україні $37 трлн шкоди за 70 років окупації? Як Ви знаєте, Українська Народна Республіка (УНР), попередник сучасної України, була проголошена 10 червня 1917 після Лютневої революції в Росії. Тобто сучасній Україні в цьому році ніяк не 28 років, а 101 рік! Тому 1991 рік, це не рік незалежності, а рік відновлення незалежності! Ну що, починаємо оцінювати збиток від окупації", - написала вона.

За її даними, оцінити суму збитків складно, оскільки архівні документи були знищені, але Україна була найпотужнішою індустріальною республікою СРСР. Сотник підкреслила, що населення України перед Другою світовою становило 42 млн осіб - 20% всього населення СРСР (на 1991 рік 18%). $2,7 трлн становив ВВП СРСР у 1989 році.

"Зрозуміло, що ці розрахунки не претендують на істину, але з урахуванням того, що: Україна була захоплена СРСР, будучи найбільш промислово розвиненою країною з розвиненою металургією і гірничорудною промисловістю - більше за інші регіони постраждала від світової війни, де СРСР був одним з призвідників, почавши участь по захопленню Польщі; з огляду на Голодомор, що забрав життя мільйонів українців; експропріацію майна українців, незаконну анексію територій східної України у 1928 році (Таганрог, зокрема); елементарно, вартість грошей у часі: $2,7 трлн 20% х 70 років = $37 трлн", - зазначає Сотник.

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