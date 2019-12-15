Путін готовий: Україні поставили умову щодо транзиту газу

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що транзит газу через Україну можливий тільки при економічній і комерційній доцільності для "Газпрому".

Про це він повідомив в ефірі програми "Большая игра" на росТВ. Пєсков додав, що переговори з цього питання тривають, передають "Известия".

Також він нагадав слова російського лідера Володимира Путіна про те, що навіть при диверсифікації шляхів поставок енергоресурсів споживачам Європи "російська сторона готова продовжувати далі транзитувати газ через територію України".

Україні поставили умову щодо транзиту газу

Прес-секретар Путіна зазначив, що дана тема піднімалася на "нормандському саміті" в Парижі 9 грудня.

"Були керівники відповідних компаній. Від нас був пан Міллер (голова "Газпрому" Олексій Міллер, – прим.ред.). Тема дуже детально, з цифрами обговорювалася. Ми не можемо з вами зараз обговорювати деталі", – сказав він.

Пєсков підкреслив, що труднощі в переговорах існують, і їх належить подолати. Зокрема, деякі рішення Стокгольмського арбітражного суду залишаються неприйнятними для РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський відповів віршем Путіну про контракт про транзит. Цим він викликав сміх присутніх і ведучої програми.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!