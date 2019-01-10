''Прямо в пекло'': Росії напророкували нищівний ефект санкцій США

У 2019 нові санкції проти Росії з величезною часткою ймовірності будуть введені. В результаті цього економіка країни може піти в мінус, а рубль обвалиться до рекордно низької позначки в 80 руб./$.

Про це сказано в матеріалі видання "Газета.ru". Відзначається, що в зону ризику потрапляють більшість російських великих бізнесменів, чиновники і силовики, підприємства оборонки і держбанки, нафтогазовий сектор та газопровід в обхід України "Північний потік - 2".

"Через нові рестрикції російська економіка може піти в мінус, а рубль - пережити черговий раунд девальвації. У гіршому випадку долар може легко подолати позначку в 80 рублів", - пояснюється в статті.

Відзначається, що найбільш вірогідним першим обмежувальним кроком у 2019 році стане другий раунд "хімічних санкцій" проти Росії. Перший раунд був запущений в серпні минулого року через отруєння "Новачком" екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Як пояснив директор Інституту стратегічного аналізу Ігор Ніколаєв, в цьому випадку по закінченні трьох місяців американська влада повинна застосувати три з шести заходів, передбачених в рамках відповідного пакета вторинних санкцій.

Може йтися про обмеження фінансування з боку міжнародних організацій, заборону на банківське кредитування, введення ембарго на імпорт і експорт (крім продовольчих і сільськогосподарських товарів). Також передбачається зниження статусу або припинення дипломатичних відносин і заборона на польоти для авіакомпаній, контрольованих Росією.

"Економіка не була розірвана на шматки, але рік виявився так собі. Начебто не провал, але основні макроекономічні показники (ВВП, інфляція, доходи росіян) не виконали", - пояснив Ніколаєв.

При цьому багато експертів очікують серйозного впливу на економіку Росії нових санкцій Заходу. "Введення нових санкцій, таких як заборона на покупку держборгу, обмеження за доларовими операціями, відключення від системи SWIFT, можуть зробити шанси на зростання інвестицій в російську економіку ще більш примарними", - пояснив ректор Російської економічної школи Рубен Єніколопов.

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За його словами, російська економіка вже знаходиться "у стані стагнації через внутрішні причини". Якщо до цього додадуться ще й зовнішні чинники, то це практично повністю позбавить російську економіку хоч якихось шансів на помітний економічний ріст. Аналітики вважають, що заходи з "пекельного" пакета або відключення від SWIFT обрушать національну валюту.

"У перші торгові дні цього року рубль зміцнювався. Але, за прогнозами аналітиків, долар при розвитку санкційного сценарію може підскочити і до 80 рублів", - підкреслюється в статті.