Прожитковий мінімум зросте вдвічі: у Гончарука вдалися до радикальних заходів

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проєкт закону про зміни до Бюджетного кодексу, який передбачає відв'язування зарплат від прожиткового мінімуму. Це дозволить вдвічі підвищити ставку відповідної виплати.

"Ось уряд і вирішив одну зі своїх стратегічних цілей. Прожитковий мінімум можна буде зробити реальним! Ура!" – повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні в середу, 11 грудня.

"Щоправда, він не матиме тепер ніякого значення, але це вже дрібниці. Жалюгідна тактика. А уряд у нас – стратеги!" – резюмував він.

Водночас представники уряду зазначили, що вказана ініціатива робить крок до підвищення прожиткового щонайменше вдвічі – до 4200 гривень.

Зокрема, Міністерство соцполітики розробило законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум і водночас не підвищувати витрати на соціалку.

У законопроєкті хочуть встановлювати оклади не в процентній чи кратній залежності до відповідного прожиткового мінімуму, а затверджувати щороку в законі про Державний бюджет на відповідний рік.

Всього пропонують "відв'язати" від:

мінімальної заробітної плати;

визначення розмірів соціальної допомоги;

допомоги сім'ям з дітьми;

допомоги по безробіттю, стипендії інші соціальні виплати.

Якщо прожитковий мінімум відв'яжуть від соцвиплат, його підвищення в підсумку стосуватиметься далеко не всіх, хто потребує. Головна ж проблема – "Слуга народу" вирішила обрізати витрати на соціалку, та водночас не збільшила ні мінімалку, ні прожитковий мінімум до реального рівня.

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проєкт закону про зміни до Бюджетного кодексу, який передбачає відв'язування зарплат і виплат від прожиткового мінімуму Telegram-канал Олексія Гончаренка

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проєкт закону про зміни до Бюджетного кодексу, який передбачає відв'язування зарплат і виплат від прожиткового мінімуму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов у ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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