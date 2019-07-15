Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Просто бізнес? Країна-союзник Путіна раптово підіграла Росії

3.3т Читати матеріал російською

Німеччина в 2018 році продала в Росію товарів на 25,9 млрд євро — це більш ніж на 130 млн євро більше, ніж за рік до того. І це незважаючи на санкції, введені проти країни-агресора.

Про це йдеться у відповіді уряду ФРН на запит одного з депутатів бундестагу, повідомляє Deutsche Welle. Як зазначено в документі, показники експорту відображають "значною мірою розвиток кон'юнктури в Російській Федерації".

Новини
Не зупинити: у Німеччині визнали неминучість газопроводу Путіна

У 2012 році, за даними уряду ФРН, сукупний показник німецького експорту в Росію становив 38,1 млрд євро, в 2013 році — 35,8 млрд євро.

Німецький експорт до Росії впав після введення європейських санкцій у липні 2014 року. У 2016 році його обсяги знизилися до 21,6 млрд євро. А в 2017-му він знову почав зростати.

Німеччина наростила торгівлю з Росією

Німеччина наростила торгівлю з Росією

Getty

Спочатку Євросоюз наклав санкції на РФ строком на один рік у липні 2014 року — у відповідь на її агресію в Україні. У вересні 2014 року вони були посилені й продовжувалися декілька разів. Обмеження стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вкотре санкції проти РФ Євросоюз продовжив у червні 2019 року. Також обмеження на російські капітали наклав Конгрес США — за втручання Росії в американські вибори.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Теги
санкции Росія Євросоюз
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
13
11
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот ведь ""неожиданность""какая,а как же весьмирснами?А как же благодарности гейропке за "аццкие санкции""от Пети поросенкова и Вовы зеленого?Це зрада шароварные,зрада зрадная.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Германия, с удовольствием, торговала бы и с Украиной, но Украине нечего продать и не на что купить.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Syrian Sergey
Syrian Sergey
Викентий Зееленфройндт, а как же лен, пенька и свынячий навоз???
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Бабуины, у вас в заголовке когнитивный диссонанс. Что может быть внезапного в подыгрыше, если сами пишите что страна-союзник? Тупые вы, шо писец)
Показати коментар повністю
Відповісти
6
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Алоизович Петр, диссонанс у них не в заголовке, а в головах.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel