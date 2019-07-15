Просто бізнес? Країна-союзник Путіна раптово підіграла Росії

Німеччина в 2018 році продала в Росію товарів на 25,9 млрд євро — це більш ніж на 130 млн євро більше, ніж за рік до того. І це незважаючи на санкції, введені проти країни-агресора.

Про це йдеться у відповіді уряду ФРН на запит одного з депутатів бундестагу, повідомляє Deutsche Welle. Як зазначено в документі, показники експорту відображають "значною мірою розвиток кон'юнктури в Російській Федерації".

У 2012 році, за даними уряду ФРН, сукупний показник німецького експорту в Росію становив 38,1 млрд євро, в 2013 році — 35,8 млрд євро.

Німецький експорт до Росії впав після введення європейських санкцій у липні 2014 року. У 2016 році його обсяги знизилися до 21,6 млрд євро. А в 2017-му він знову почав зростати.

Німеччина наростила торгівлю з Росією Getty

Спочатку Євросоюз наклав санкції на РФ строком на один рік у липні 2014 року — у відповідь на її агресію в Україні. У вересні 2014 року вони були посилені й продовжувалися декілька разів. Обмеження стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вкотре санкції проти РФ Євросоюз продовжив у червні 2019 року. Також обмеження на російські капітали наклав Конгрес США — за втручання Росії в американські вибори.

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