Прокуратура Києва накрила один із найбільших інтернет-магазинів косметики та парфумерії

Прокуратура Києва викрила службових осіб приватних компаній, які під час реалізації іноземної парфумерії і косметики ухилялися від сплати податків.

Слідство встановило, що джерелами отримання товарів були міжнародні поштові відправлення, оформлені на групу фізичних осіб для уникнення митного оформлення цих товарів, йдеться на сайті ГПУ.

"У подальшому товари акумулювались на складських приміщеннях декількох підприємств та централізовано реалізувались через підконтрольних фізичних осіб, а також інтернет-магазини без відображення у офіційній податковій звітності підприємств всупереч встановленого законодавством України порядку", – повідомила пресслужба прокуратури.

У ході розслідування провели низку обшуків у складських та офісних приміщеннях вказаних підприємств, розташованих на території міста Києва, Київської області та інших міст.

Під час обшуків вилучили велику кількість парфумерії, косметичних виробів та інших товарів на загальну суму понад 20 млн гривень, печатки підприємств, документи чорнової бухгалтерії, первинні фінансово-господарські документи та готівкові кошти у сумі 1,6 млн гривень.

Представники прокуратури наголосили, що на даний час слідство триває – встановлюється розмір завданих державі збитків.

Прокуратура Києва викрила службових осіб приватних товариств, які під час реалізації іноземної парфумерії і косметики ухилялися від сплати податків Прокуратура Києва

Прокуратура Києва викрила службових осіб приватних товариств, які під час реалізації іноземної парфумерії і косметики ухилялися від сплати податків Прокуратура Києва

Прокуратура Києва викрила службових осіб приватних товариств, які під час реалізації іноземної парфумерії і косметики ухилялися від сплати податків Прокуратура Києва

Прокуратура Києва викрила службових осіб приватних товариств, які під час реалізації іноземної парфумерії і косметики ухилялися від сплати податків Прокуратура Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники СБУ розкрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

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