Продуктові ринки відкриють? Епідеміолог попередив українців про небезпеку

В Україні небезпечно в розпал пандемії коронавірусу послаблювати карантин і відкривати продуктові ринки.

Про це заявив в коментарі "Гордону" кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін. За його словами, відкриваючи продуктові ринки, влада покладається виключно на усвідомленість людей.

"Я не вважаю, що відкривати ринки зараз безпечно. У нашій країні закони видаються для того, щоб населення їх потім порушувало. Усвідомленість людей загалом невелика. Вони ще не готові до таких демократичних рішень. Однак у регіонах ми стикаємося з тим, що багато людей залишилися без роботи. Їм просто нема чого їсти. У громадах зростає хвилювання, і ми можемо побачити зростання злочинності на вулицях. Це зараз спостерігається в тій самій Іспанії, де введені жорсткі обмежувальні заходи", – сказав епідеміолог.

Відкриття ринків на карантині

На його думку, торгівля на ринках на вулиці більш безпечна, ніж у закритих. Але питання в тому, наскільки активно буде проводитися інформаційна політика і чи дотримуватиметься приписів адміністрація ринків.

"Сьогодні немає органу, який може контролювати дотримання цієї постанови. Тобто ставка на усвідомленість людей і керівництва ринків. Ризик поширення вірусу зростає. Але на відкритих ринках при дотриманні гігієни рук ймовірність інфікування короновірусом дуже низька. На критих ринках ситуація з безпекою складніша. Треба скласти докладніші рекомендації, в яких конкретних приміщеннях які заходи виконуватимуть для посилення безпеки. А поки з боку держави таких чітких рекомендацій немає", – наголосив Александрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні МОЗ в умовах карантину дозволив відновити роботу ринків, за умови, що там буде виконуватися низка вимог.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні через пандемію коронавірусу може бути продовжений до другої половини травня.

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