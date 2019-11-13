Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати

У Верховній Раді законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі підтримали 240 народних депутатів з 365, що зареєструвалися на засіданні.

При цьому 52 парламентарі виступили проти продажу земель сільськогосподарського призначення, утрималися – 23, а не голосували – 16, свідчить офіційний сайт ВР.

Зокрема, у фракції "Слуга народу":

Запуск ринку землі підтримали 227 нардепів;

Проголосували проти – 3;

Утрималися – 16;

Не голосували – 1;

Не прийшли на засідання – 5.

Новини В Україні пройшли масштабні мітинги проти ринку землі

У фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя":

Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

Проголосували проти – 2;

Утрималися – 0;

Не голосували – 1;

Не прийшли на засідання – 41.

Позафракційні:

Запуск ринку землі підтримали 13 нардепів;

Проголосували проти – 7;

Утрималися – 8;

Не голосували – 6;

Не прийшли на засідання – 0.

У фракції "Європейська солідарність":

Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

Проголосували проти – 20;

Утрималися – 0;

Не голосували – 3;

Не прийшли на засідання – 3.

У фракції ВО "Батьківщина":

Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

Проголосували проти – 17;

Утрималися – 0;

Не голосували – 0;

Не прийшли на засідання – 7.

У депутатській групі "За майбутнє":

Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

Проголосували проти – 3;

Утрималися – 16;

Не голосували – 4;

Не прийшли на засідання – 0.

У фракції політичної партії "Голос":

Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

Проголосували проти – 0;

Утрималися – 17;

Не голосували – 1;

Не прийшли на засідання – 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!