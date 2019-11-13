Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати

У Верховній Раді законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі підтримали 240 народних депутатів з 365, що зареєструвалися на засіданні.
При цьому 52 парламентарі виступили проти продажу земель сільськогосподарського призначення, утрималися – 23, а не голосували – 16, свідчить офіційний сайт ВР.
Зокрема, у фракції "Слуга народу":
Запуск ринку землі підтримали 227 нардепів;
Проголосували проти – 3;
Утрималися – 16;
Не голосували – 1;
Не прийшли на засідання – 5.
У фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя":
Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;
Проголосували проти – 2;
Утрималися – 0;
Не голосували – 1;
Не прийшли на засідання – 41.
Позафракційні:
Запуск ринку землі підтримали 13 нардепів;
Проголосували проти – 7;
Утрималися – 8;
Не голосували – 6;
Не прийшли на засідання – 0.
У фракції "Європейська солідарність":
Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;
Проголосували проти – 20;
Утрималися – 0;
Не голосували – 3;
Не прийшли на засідання – 3.
У фракції ВО "Батьківщина":
Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;
Проголосували проти – 17;
Утрималися – 0;
Не голосували – 0;
Не прийшли на засідання – 7.
У депутатській групі "За майбутнє":
Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;
Проголосували проти – 3;
Утрималися – 16;
Не голосували – 4;
Не прийшли на засідання – 0.
У фракції політичної партії "Голос":
Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;
Проголосували проти – 0;
Утрималися – 17;
Не голосували – 1;
Не прийшли на засідання – 2.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Мається на увазі як оренда, так і продаж.
Українці вийшли із протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Раді не голосували за гучний законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
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