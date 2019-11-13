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13 листопада • оновлено в 16:41
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Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати

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У Верховній Раді законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі підтримали 240 народних депутатів з 365, що зареєструвалися на засіданні.

При цьому 52 парламентарі виступили проти продажу земель сільськогосподарського призначення, утрималися – 23, а не голосували – 16, свідчить офіційний сайт ВР.

Зокрема, у фракції "Слуга народу":

  • Запуск ринку землі підтримали 227 нардепів;

  • Проголосували проти – 3;

  • Утрималися – 16;

  • Не голосували – 1;

  • Не прийшли на засідання – 5.

Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати
Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати
Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати
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В Україні пройшли масштабні мітинги проти ринку землі

У фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя":

  • Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

  • Проголосували проти – 2;

  • Утрималися – 0;

  • Не голосували – 1;

  • Не прийшли на засідання – 41.

Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати

Позафракційні:

  • Запуск ринку землі підтримали 13 нардепів;

  • Проголосували проти – 7;

  • Утрималися – 8;

  • Не голосували – 6;

  • Не прийшли на засідання – 0.

Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати

У фракції "Європейська солідарність":

  • Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

  • Проголосували проти – 20;

  • Утрималися – 0;

  • Не голосували – 3;

  • Не прийшли на засідання – 3.

Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати
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У фракції ВО "Батьківщина":

  • Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

  • Проголосували проти – 17;

  • Утрималися – 0;

  • Не голосували – 0;

  • Не прийшли на засідання – 7.

Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати

У депутатській групі "За майбутнє":

  • Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

  • Проголосували проти – 3;

  • Утрималися – 16;

  • Не голосували – 4;

  • Не прийшли на засідання – 0.

Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати

У фракції політичної партії "Голос":

  • Запуск ринку землі підтримали 0 нардепів;

  • Проголосували проти – 0;

  • Утрималися – 17;

  • Не голосували – 1;

  • Не прийшли на засідання – 2.

Монобільшість зробила крок до запуску ринку землі: як голосували депутати

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Теми
Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И хто-ж там орал, шо народ- власть, выйдем, как один, напугаем владу, отменим продажу... А, ишшо орали, шо "не рабы"! Одевайте шаровары правильного цвета и становитесь в позу "Ку". И колокольчики в нос не забудьте вставить, а то будет несчитово.
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