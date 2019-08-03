Продаж землі в Україні: економіст пояснив, у чому помилка Зеленського

В Україні має бути відкритий ринок землі, але мораторій не можна знімати "похапцем" – на підготовку піде мінімум близько року.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV економіст Ігор Гарбарук, коментуючи ініціативу команди президента Віктора Зеленського повністю зняти або послабити мораторій на продаж сільськогосподарських земель до кінця 2019 року.

За словами експерта, перед зняттям мораторію необхідно вирішити безліч питань.

"Земельний кадастр у нас повністю є? Ми чітко знаємо, де у нас земля? Скільки тієї землі? Кому вона належить? У нас є земельний банк? Є програми? Наприклад, той же фермер зможе взяти під хороший відсоток та інвестиційні зобов'язання гроші, щоб викупити землю?", – навів він приклади.

Гарбарук закликав більш виважено підходити до такої важливої проблематики, як продаж земель с/г призначення.

"4 місяці (до кінця 2019 року. – Ред.) – це мало. Думаю, на підготовку, вивчення цього питання, реалізацію якихось першочергових завдань, можна витратити 2020 рік", – зазначив він.

Економіст нагадав, що тільки в одній країні Європи – Білорусі – немає відкритого ринку землі.

"Але вони (інші європейські країни. – Ред.) йшли цього досить довго, як мінімум останні 20 років. У них стабільні економіки, чіткі правила – які не тільки ретельно виписані, але і дотримуються. А ми сьогодні, з економічної точки зору, знаходимося внизу всіх європейських країн. І ми хочемо швидко розпродати всі підприємства, швидко розпродати всю землю? Похапцем такі проблеми не можна вирішувати", – наголосив Гарбарук.

Він висловив сподівання, що не повториться історія з приватизацією, яку в Україні проводять вже 28 років: "Нам теж обіцяли, що великі підприємства потраплять в руки ефективних власників, все буде добре, вони будуть генерувати прибуток...".

Економіст порадив не поспішати з продажем землі в Україні delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці липня заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук повідомив, що зараз ведуться переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. За його словами, "якщо цього не буде зроблено в поточному році, то в подальшому реалізувати це буде досить складно".

Вперше мораторій на продаж земель с/г призначення в Україні було запроваджено в 2001 році. З того часу його неодноразово продовжували, в останній раз – до 2020 року.

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