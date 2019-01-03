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Продаж євроблях в Україні: в ДФС зробили важливе уточнення

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Державна фіскальна служба України 3 січня роз'яснила, що тепер не потрібно чекати 365 днів для продажу авто на європейській реєстрації, що пройшло процедуру легалізації за зниженими ставками акцизного податку.

Про це розповів на своїй сторінці в Facebook начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Владислав Криклій.

"Супер новина. Отримали офіційне роз’яснення від ДФС. Відтепер не потрібно чекати 365 днів, щоб продати авто, яке ви розмитнили за зниженими ставками акцизного податку. Відсьогодні відмітка про заборону відчудження у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не завадить вам продати/перереєструвати авто", – підписав він.

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За словами Криклія, українцям не потрібно додатково проводити перереєстрацію машини, щоб позбутися від відповідної позначки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України змінила порядок оподаткування легкових авто, що ввозяться з-за кордону, гарантувавши знижку податку в 50% для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 днів після вступу в силу нового закону.

Продаж євроблях в Україні: в ДФС зробили важливе уточнення

Місце
Україна
Теги
Євробляхирозмитнення
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