Проблеми з опалювальним сезоном в Україні: у Кабміні вжили термінових заходів

Кабінет міністрів України виділив 15 млн грн місту Сміла Черкаської області, де внаслідок боргів за газ опинився під загрозою старт опалювального сезону.

Про це розповіла в ефірі ObozTV міністерка з розвитку громад і територій України Олена Бабак, коментуючи готовність України до похолодання.

"Уряд ухвалив вольове рішення і в суботу проголосував за те, щоб виділити з державного резервного фонду 15 млн грн Черкаській ОДА, щоб та передала ці кошти на смілянське комунальне підприємство для виплати заборгованості: 14 млн грн – ПАТ "Черкасигаз" і 1 млн грн – НАК "Нафтогаз України", – повідомила міністерка.

"Це має розблокувати рахунки, щоб нормально і своєчасно, без зриву пломб почати опалювальний сезон. Вперше за роки цієї проблеми у нас є рішення. Я дуже сподіваюся, що воно буде належно оформлене і кошти з державного резервного фонду підуть на це підприємство", – зазначила Бабак.

kp.ru

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Винятком, за його словами, можуть стати лише два міста – це Сміла у Черкаській області та Новий Розділ у Львівській.

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