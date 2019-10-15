Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 16:58
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Проблеми з опалювальним сезоном в Україні: у Кабміні вжили термінових заходів

1.3т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України виділив 15 млн грн місту Сміла Черкаської області, де внаслідок боргів за газ опинився під загрозою старт опалювального сезону.

Про це розповіла в ефірі ObozTV міністерка з розвитку громад і територій України Олена Бабак, коментуючи готовність України до похолодання.

"Уряд ухвалив вольове рішення і в суботу проголосував за те, щоб виділити з державного резервного фонду 15 млн грн Черкаській ОДА, щоб та передала ці кошти на смілянське комунальне підприємство для виплати заборгованості: 14 млн грн – ПАТ "Черкасигаз" і 1 млн грн – НАК "Нафтогаз України", – повідомила міністерка.

Новини
"Чорний список": в Україні будуть по-новому боротися з боржниками за газ

"Це має розблокувати рахунки, щоб нормально і своєчасно, без зриву пломб почати опалювальний сезон. Вперше за роки цієї проблеми у нас є рішення. Я дуже сподіваюся, що воно буде належно оформлене і кошти з державного резервного фонду підуть на це підприємство", – зазначила Бабак.

Проблеми з опалювальним сезоном в Україні: у Кабміні вжили термінових заходів

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Опалювальний сезон в Україні
Особа
Олена Бабак
Місце
Україна Черкаси
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel