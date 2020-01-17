Зеленський "засіє" українців дешевими кредитами на бізнес: банкір пояснює, як будуть кредитувати у 2020-му році

У 2020 році в Україні гряде банківська революція. Президент Володимир Зеленський пообіцяв дешеві кредити для бізнесу, що сколихнуло небувалий інтерес українців до цієї теми. Перший крок уже зроблено – Верховна Рада підтримала відповідний урядовий законопроєкт, який з 1 лютого дозволить запустити кредитну програму під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.

Ті практики, які вже давно використовують у Європі, нарешті дійшли і до України. OBOZREVATEL поспілкувався з директором департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку Михайлом Медком про те, коли і на яких умовах українці зможуть отримати дешеві кредити на розвиток бізнесу.

Повну версію інтерв'ю можна переглянути у відеоролику:

OBOZREVATEL публікує витяжки з матеріалу

Як банки конкуруватимуть за свого клієнта

– Банки дуже творчо підходять до цього питання. Ми не конкуруємо виключно відсотковою ставкою, чи розміром застави з кредитів, запевняю вас, що останнім часом забезпечення – це другорядний компонент ухвалення рішення щодо кредиту, а банки конкуруватимуть і термінами, і підходами, і власними програмами кредитування, цільовими аспектами. Ми впевнені, що залишимося лідером кредитування з енергоефективних проєктів.

Сфери, що потребують фінансування найбільше

Власне, малий та середній бізнес може якісно розвиватися і демонструвати хороші результати у виробництві, нам обов'язково треба підтримувати ті ідеї, які продукують імпортозаміщення, бо таким чином ми будемо вирівнювати експортно-імпортний баланс.

Ті галузі, які можуть спрямовувати свою продукцію з часом на експорт, особливо кінцевий продукт, треба точно підтримувати і розвивати.

Дієві програми для малого бізнесу

Я б радив початківцям навчатися. Впевнений, створюватиметься дуже багато шкіл ведення бізнесу, зокрема і за державної підтримки. Все ж таки розібратися самим із собою, бо, якщо банк захоче дати кредит, ви будете ризикувати не тільки банківськими грошима… Ви будете ризикувати і власними грошима, і своєю репутацію. Можливо, і кредитною історію також, тому ухвалення рішення про те, щоб започаткувати нову справу – це штука добра, і її треба заохочувати, але дуже відповідальна з позиції того, як далі це розвиватиметься, і як ви на тому зароблятимете, і не тільки ви…

Дешеві кредити від Зеленського

Впевнений, не в усіх буде однакова структура кредитування. А держава долучиться компенсацією до відсоткової ставки, що дозволить клієнту платити 5%, 7%, 9%. Ми також спостерігаємо дуже позитивну динаміку зі здешевлення ресурсів у банківській системі. Підтвердженням тому є зниження облікової ставки. Хоча вона напряму не свідчить про дешевизну ресурсів, але повірте, після її зниження далі запускаються такі процеси в банківському секторі, взагалі в економіці, найближчими місяцями.

Фінансові установи вивчатимуть детально бізнес-кейси клієнтів, кредитуватимуть їх, самі ухвалюватимуть рішення, братимуть кредитний ризик, конкуруватимуть певними умовами.

Якщо говорити про Укргазбанк, ми точно будемо знижувати вартість кредитування, адже кошти, які ми залучаємо від клієнтів, дозволяють це робити.

Вплив курсу долара на малий та середній бізнес

Зростання курсу, те, що я бачу, крім багатьох негативів – зниження купівельної спроможності, інфляційних процесів – він зародив багато ідей зі створення підприємств на імпортозаміщення. Навіть у нашому банку дуже багато проєктів, коли ми бачимо бізнеси, які виробляють товар, який іще вчора імпортувався з Китаю. Дуже приємно це побачити в Україні.

Якщо говорити про останні 3-4 роки – порівняємо, курс виріс із 10-12 до 25, і, як на мене, удар по бізнесу був менший, ніж у періоді 2008-2009 років.

Є багато програм стимулювання… Наприклад, білоруська програма Укргазбанку, де держава Білорусь за рахунок власного бюджету компенсує 8% річних клієнтам, які купують офіційно завезену в Україну і куплену техніку білоруського виробництва…

Розвиток made in Ukraine

Природно, що еволюціонуватиме "патріотичний дух у шопінгу", назвемо його так. І підтвердженням є те, скільки невеличких "мейд ін юкрейн", мануфактур, різних фестивалів зараз є. А їх все більше і більше. За останні роки, якби цього було менше, то це було б підтвердженням, що попит зменшується, насправді – ні, їх стає багато, і це круто! Тому українці будуть солідарні у придбані товарів українського виробництва.

Енергоефективний офіс: як це зробити

Укргазбанк допоможе прорахувати правильність рішення, адже екобанк – це не тільки трошки дешевші ставки з кредитування.

Якщо ви захочете щось модернізувати в енергоефективному напрямку, ми допоможемо вам прорахувати правильність технічного рішення.

Можливо, ми вам натякнемо, де буде правильніше щось замінити, окремі спеціалісти у нас цим займаються, тому якщо ваша компанія вирішила реалізовувати енергоефективні рішення – вам однозначно найперше треба звертатися до екобанку. А ми допоможемо правильно це зробити, і якщо ви потребуватимете кредиту для цього, то ми розрахуємо окупність проєкту, найперше від економії.

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