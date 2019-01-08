''Прив'язати до стовпів'': радника Путіна зненавиділи в мережі через відмову від долара

Радника президента Росії Сергія Глазьєва висміяли в мережі за заяву про токсичний долар і план відходу РФ від нього.

Користувачів насмішили його слова про те, що Росії потрібні нові цифрові рублі.

"Долар — це токсична валюта, від нього треба йти. Російській економіці потрібні нові, цифрові рублі. Цифровий рубль можна прив'язати до якогось матеріального еквіваленту — наприклад, енергетичного, як це зробила Венесуела", — наводить слова Глазьєва користувач Twitter Pavel Pryanikov.

Радник президента РФ Сергій Юрійович Глазьєв:

"Долар - це токсична валюта, від нього треба йти. Російській економіці потрібні нові, цифрові рублі.

Цифровий рубль можна прив'язати до якогось матеріального еквіваленту - наприклад, енергетичного, як це зробила Венесуела " - Pavel Pryanikov (@netovetz) 6 січня 2019 р

Така заява дуже розлютила росіян. Багато вважають недоречним порівнювати Росію і Венесуелу в економічному плані з натяком на те, що в країні сильна інфляція та проблеми із рівнем життя.

"Наздогнати і перегнати Венесуелу", "До туалетного паперу прив'язати", "Ну Венесуела в світлі сьогоднішніх політекономічних намірів не кращий приклад для наслідування, можна прив'язати наприклад до х*я того ж Глазьєва", "головне, хороший приклад, "як Венесуела", "Глазьєв великий економіст! Треба терміново відмовитися від долара! Але я б пішов далі! Треба прив'язати валюту не до нафти, а до дурнів! Благо у нас їх достатньо, і назвати "глазік", — пожартували у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові санкції Росії проти України, які підписав російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, стали об'єктом жартів у мережі. Зокрема, користувачі висміяли уряд РФ і відзначили, що від нових обмежувальних заходів у першу чергу постраждають самі росіяни.

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