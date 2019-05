ПриватБанк несподівано подав на Коломойського до нового суду

ПриватБанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер (Delaware Chancery Court, США) проти колишнього власника фінустанови Ігоря Коломойського, а також компаній, які з ним пов'язані.

Згідно з інформацією на сайті суду, цивільний позов був поданий 21 травня. Будь-яка інформація про терміни його розгляду на сайті поки що відсутня. Зазначається, що банк звинувачує олігарха у відмиванні мільярдів за допомогою компанії штату Делавер.

Ресурс Law360 стверджує, що серед відповідачів є також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов і їхні інвестиційні компанії, а звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через Делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість у США.

Згідно з публікацією Law360, у позові також фігурують троє "агентів" цієї схеми – Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаїм Шохет (Chaim Schochet) і Уріель Цві Лабер (Uriel Tzvi Laber) і приблизно 20 компаній, зареєстрованих у штаті Делавер.

У своїй заяві ПриватБанк вказав про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скуповування цінної нерухомості в Огайо і ще понад дюжині штатів, зокрема в Техасі, Флориді і Кентуккі, вказує юридичний ресурс. Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств із виробництва сталі і феросплавів, розташованих у штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія і Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в таких місцях, як Даллас і Клівленд, стверджується в позові.

За даними Law360, ПриватБанк звинувачує всіх причетних у несправедливому збагаченні, шахрайських переказах, цивільній змові і alter-ego liability (т. зв. питання "корпоративної вуалі". – Ред.).

ПриватБанк представлений у суді юристами з Abrams&Bayliss LLP і Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP.

Ігор Коломойський

Пізніше в ПриватБанку пояснили причину подачі позову щодо відшкодування збитків на декілька сотень мільйонів доларів.

"ПриватБанк вимагає відшкодування збитків у розмірі декількох сотень мільйонів доларів США, які, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій, скоєних проти нього його колишніми власниками, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаімом Шошетом і Уріелем Лабером, а також різними компаніями, зареєстрованими у США, в діяльності яких зазначені фізичні особи беруть і брали участь", – повідомляє банк.

Підставою для позову є низка схем, які мають ознаки шахрайства та які, як вважає ПриватБанк, були організовані Коломойським і Боголюбовим спільно з іншими відповідачами з метою заволодіння активами в Штатах, вартістю в сотні мільйонів доларів США, шляхом привласнення та легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком до націоналізації.

"Дотримуючись своєї заявленої стратегії щодо вимагання в судовому порядку відшкодування збитків, які були нанесені банку до його націоналізації... це провадження в Сполучених Штатах Америки є останнім за часом із низки міжнародних правових заходів, яких ПриватБанк вживає з метою залучення своїх колишніх власників і пов'язаних з ними інших осіб до відповідальності за збитки, які були нанесені банку. ПриватБанк неухильно слідує реалізації зазначених заходів для отримання відшкодування завданих йому збитків", – йдеться в заяві.

За даними джерела "Дзеркала тижня", у четвер, 23 травня, представник посольства США повинен зустрітися з правлінням ПриватБанку в Дніпрі.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!