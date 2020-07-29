Присутність Лещенка в наглядовій раді УЗ викликає багато питань, – ЗМІ

Присутність ексдепутата й журналіста у минулому Сергія Лещенко на посаді члена наглядової ради "Укрзалізниці" викликає багато питань щодо обґрунтованості його призначення.

Про це йдеться в статті видання "Економічна правда" – "Дійні корови" для олігархів та популістів: зміни в державних компаніях під загрозою".

"Діяльність деяких членів наглядових рад може неоднозначно оцінюватися у виробничих колах. Так, з'явилося багато питань до обґрунтованості призначення Сергія Лещенка в наглядову раду "Укрзалізниці"", – зазначає журналіст.

При цьому повідомляється, що більш ефективними членами наглядових рад в Україні є іноземні спеціалісти, а не українські, які лобіюють інтереси окремих олігархів.

"Іноді ними є іноземці, адже фахівців потрібного рівня в Україні знайти складно, а з відсутністю конфлікту інтересів – ще складніше", – зазначає видання.

Нагадаємо, в січні 2020 року Сергій Лещенко очолив Комітет з питань комплаєнсу і антикорупції в "Укрзалізниці", але компанія не перестає фігурувати в безлічі корупційних скандалів щодо непрозорих закупівель, неякісних ремонтів вагонів, локомотивів і наміри постійно підвищувати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення.

Раніше видання "Залізниця без корупції" повідомляло, що на початку червня після відновлення Росією 34% мит на українські залізничні колеса, що може обмежити збут компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука, "Укрзалізниця" оголосила аномально великі тендери на колеса.

Філія "Центр забезпечення виробництва" УЗ оголосила 2 тендери: 1,9 млрд грн на постачання суцільнокатаних коліс та 505 млн грн на постачання чорнових бандажів.

Зазначалось, що потреба у колесах в такому обсязі доречна, якщо УЗ планує виготовляти по 3-4 тисячі нових вагонів на рік і відновити обсяги ремонту, що в умовах фінансової кризи виглядає нереалістично. При цьому за останні 2 роки "Інтерпайп" підняв ціну на суцільнокатані колеса для УЗ на 100% – з 16 тис. грн. до 30 тис. грн. без ПДВ за штуку.

У середині червня СБУ заявила, що "Укрзалізниця" закупила неякісні запчастини більш ніж на 100 млн грн. Операцію організували представники комерційних структур за участю посадових осіб УЗ.

Пізніше в.о. голови правління держкомпанії Іван Юрик заявив, що "Укрзалізниця" потребує 50 млрд грн державних дотацій щороку для стабільної роботи.