Пристайко категорично відповів щодо постачання води в Крим

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Україна не постачатиме воду в окупований Крим.

"Наша позиція залишається незмінною – ми постачали воду в українську Автономну Республіку Крим. Зараз вона в окупації", – повідомив Пристайко в коментарі OBOZREVATEL.

Він наголосив, що, згідно з усіма міжнародними конвенціями, утримувати захоплену територію має країна-окупант.

"Про це ми якраз і кажемо Російській Федерації – забирайтеся з території і ми відновимо все мирним шляхом", – додав Пристайко.

Міністр закордонних справ також звернув увагу на проблеми окупованого півострова.

"Ви розумієте, наскільки багатогранним є питання Криму. Безліч проблем – від людських до економічних. Щодо захоплених наших підприємств, судові питання", – резюмував Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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