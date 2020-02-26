Пристайко категорично відповів щодо постачання води в Крим

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Україна не постачатиме воду в окупований Крим.
"Наша позиція залишається незмінною – ми постачали воду в українську Автономну Республіку Крим. Зараз вона в окупації", – повідомив Пристайко в коментарі OBOZREVATEL.
Він наголосив, що, згідно з усіма міжнародними конвенціями, утримувати захоплену територію має країна-окупант.
"Про це ми якраз і кажемо Російській Федерації – забирайтеся з території і ми відновимо все мирним шляхом", – додав Пристайко.
Міністр закордонних справ також звернув увагу на проблеми окупованого півострова.
"Ви розумієте, наскільки багатогранним є питання Криму. Безліч проблем – від людських до економічних. Щодо захоплених наших підприємств, судові питання", – резюмував Пристайко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що подача води до Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".
Слова Арахамії спровокували бурхливу дискусію як серед політиків, так і в соціальних мережах.
Наприклад, Рефат Чубаров розкритикував позицію нардепа, а перший президент України Леонід Кравчук виступив за продаж води до Криму.
Український дипломат Володимир Огризко також заявив, що Україна справді може піти на угоду з Росією для відновлення водопостачання для анексованого Криму.
Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не йтиме на поступки щодо окупованого нею Донбасу в обмін на постачання води для анексованого Криму.
Арахамія пізніше виправдався за свої слова, заявивши, що ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ із Донбасу нібито не його, а він із нею лише погодився.
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