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26 лютого • оновлено в 13:46
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Пристайко категорично відповів щодо постачання води в Крим

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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Україна не постачатиме воду в окупований Крим.

"Наша позиція залишається незмінною – ми постачали воду в українську Автономну Республіку Крим. Зараз вона в окупації", – повідомив Пристайко в коментарі OBOZREVATEL.

Він наголосив, що, згідно з усіма міжнародними конвенціями, утримувати захоплену територію має країна-окупант.

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"Про це ми якраз і кажемо Російській Федерації – забирайтеся з території і ми відновимо все мирним шляхом", – додав Пристайко.

Міністр закордонних справ також звернув увагу на проблеми окупованого півострова.

"Ви розумієте, наскільки багатогранним є питання Криму. Безліч проблем – від людських до економічних. Щодо захоплених наших підприємств, судові питання", – резюмував Пристайко.

 

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
блокада Криму Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим Крим без води
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Блин! а ведь реально вас никто и не просил!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"что согласно всем международным конвенциям, удерживать захваченную территорию должна страна-оккупант." Вроде через месяц этот деятель анонсировал сегодня нормандский формат.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вас никто и не просил
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