"Прийшли 70-ті": в Криму забили на сполох через заборону Visa і MasterCard

В окупованому Криму різко відреагували на повне припинення випуску й обслуговування карт Mastercard і Visa, зазначивши, що півострів повертається до ізоляції часів СРСР.

"Ізоляція. Погано. Боялися 90-их років, а повернулися в 70-ті або 80-ті", - пише в Facebook Наталія Фоміна.

"Тепер людям доведеться користуватися картами МИР, які за функціоналом гірші", - заявив Artem Doushko.

"Це найбільш мерзенна карта з усіх... Не беріть її", - відповідає йому Mary Platonoff.

"І з картою МИР по світу", - зазначила Lucia Matveeva.

"Карта - тільки МИР. Зона дії - тільки РФ. Небагато, в порівнянні з тим, що ми мали раніше", - підсумувала Bond Milla.

Як зазначав OBOZREVATEL, Visa і Mastercard повідомили про згортання роботи у Криму у грудні 2014 року після введення санкцій США, що забороняють американським компаніям надавати послуги на окупованій території півострова.

1 квітня 2015 року в Росії та на території анексованого Криму запрацювала "національна" система платіжних карт, що мала на меті створення внутрішньоросійської системи обробки платежів за пластиковими картками. Міжнародні системи, які хотіли працювати в РФ, мали обробляти платежі всередині Росії, тоді як раніше інформація про транзакції оброблялася у процесинговому центрі поза межами країни. Це дозволило жителям Криму продовжувати користуватися картами Visa і Mastercard, випущеними російськими банками.

15 серпня 2018 року у Криму повністю припинили випуск та обслуговування карток Mastercard і Visa.