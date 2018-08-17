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"Прийшли 70-ті": в Криму забили на сполох через заборону Visa і MasterCard

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В окупованому Криму різко відреагували на повне припинення випуску й обслуговування карт Mastercard і Visa, зазначивши, що півострів повертається до ізоляції часів СРСР.

"Ізоляція. Погано. Боялися 90-их років, а повернулися в 70-ті або 80-ті", - пише в Facebook Наталія Фоміна.

"Тепер людям доведеться користуватися картами МИР, які за функціоналом гірші", - заявив Artem Doushko.

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"Це найбільш мерзенна карта з усіх... Не беріть її", - відповідає йому Mary Platonoff.

"І з картою МИР по світу", - зазначила Lucia Matveeva.

"Карта - тільки МИР. Зона дії - тільки РФ. Небагато, в порівнянні з тим, що ми мали раніше", - підсумувала Bond Milla.

Як зазначав OBOZREVATEL, Visa і Mastercard повідомили про згортання роботи у Криму у грудні 2014 року після введення санкцій США, що забороняють американським компаніям надавати послуги на окупованій території півострова.

1 квітня 2015 року в Росії та на території анексованого Криму запрацювала "національна" система платіжних карт, що мала на меті створення внутрішньоросійської системи обробки платежів за пластиковими картками. Міжнародні системи, які хотіли працювати в РФ, мали обробляти платежі всередині Росії, тоді як раніше інформація про транзакції оброблялася у процесинговому центрі поза межами країни. Це дозволило жителям Криму продовжувати користуватися картами Visa і Mastercard, випущеними російськими банками.

15 серпня 2018 року у Криму повністю припинили випуск та обслуговування карток Mastercard і Visa.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
А как все красиво начиналось "не смешите нас своими санкциями". Видать уже не очень смешно.
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Приходько Егор
Приходько Егор
опять укропский агент разоблачает Русский Крым и мечтает об изоляции России. карты перестали выпускать, но они так и будут обслуживаться. по функционалу МИР ни чем не уступает. а те кто это разносят пусть поправят кострюли на голове)
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
Приходько Егор, "по функционалу МИР ни чем не уступает" чему? куску пластика для наклейки пленки на телефон:))). Поедь это хотя бы в Турции расскажи. Я думаю юморист с тебя там отличный получится:)))
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