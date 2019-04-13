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Прибрали дев'ять імен: ЄС несподівано змінив санкційний список Росії

1.1тЧитати матеріал російською

Європейський Союз викреслив з антиросійського санкційного списку дев'ять українців, які входили в оточення екс-президента Віктора Януковича.

Як повідомляє Welt з посиланням на внутрішні документи Європейської зовнішньополітичної служби (EAD), причиною такого рішення стало те, що доказів їхньої причетності до подій в Україні виявилося недостатньо.

При цьому імена виключених з переліку осіб не розкривають.

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Як наголошується, наразі до списку санкцій ЄС включені 170 чоловік і 44 організації, які, з точки зору Брюсселя, своїми діями підривали територіальну цілісність України і сприяли загостренню війни на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня Європейський Союз ввів санкції щодо восьми росіян через напад РФ на українські кораблі і подальший захоплення моряків в Керченській протоці.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Віктор Янукович
Теги
ЄвросоюзсанкцииРосіяУкраїна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Первый пошёл. Сейчас вышиватники будут брызгать желчью в бессильной злобе.
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