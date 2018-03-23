Порошенко пообіцяв знову підняти мінімальну зарплату

Президент Петро Порошенко заявив, що мінімальна заробітна плата в 2018 році повинна бути не 3,7 тис. грн, а 4 тис. грн.

Як заявив глава держави, виступаючи в Луцьку, середня заробітна плата в країні повинна становити 10 тис. грн, передає NewsOne.

"І вартість робочої сили повинна бути конкурентоспроможною з європейськими країнами", - наголосив президент.

Порошенко додав, що уряд зробив для цього все можливе зі свого боку.

"Є всі умови, щоб перевести зарплату з конвертів до виплат", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року становить 3,72 тис. грн на місяць.