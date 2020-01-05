"Працюйте фотографами": Томенко жорстко звернувся до "слуг народу"

Народні депутати від партії "Слуга народу" і члени Кабінету міністрів, які скаржаться на свої низькі зарплати, повинні піти з влади і змінити роботу.

Про це заявив в ефірі ObozTV політик і громадський діяч Микола Томенко, коментуючи ідеї "слуг народу" щодо підвищення зарплат народним обранцям.

"Уряд просто в шоці зараз, не знають, що робити. Маленькі зарплати... Вони бідують, з голоду помирають, діти пухнуть. У мене питання – якого біса ви пішли в цей уряд, якщо вам 60-70 тисяч мало? Чому ви пішли в депутати і вимагаєте 100 тисяч?" – заявив Томенко.

"Працюйте фотографами, або ким ви працювали. Я знаю професійних фотографів або симпатичних діджеїв, які добре заробляють і не рвуться в депутати", – додав політик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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