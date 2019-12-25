Головна Новини
25 грудня • оновлено в 12:12
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Працівники надто захищені": в "Слузі народу" пояснили зміни до Трудового кодексу

1.4т
Читати матеріал російською

В Україні права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники.

Про це заявила в ефірі ObozTV народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, коментуючи прийняті Верховною Радою зміни до Трудового кодексу щодо "усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України".

"Ми підтримали зміни до Трудового кодексу з метою якраз зниження тиску на бізнес. У нас є Трудова інспекція, яка досить агресивно поводиться по відношенню до роботодавця, і це не завжди виправдано. У суспільстві є невеликий перекіс, коли працівника захищають більше, ніж він сам цього хоче, за рахунок бізнесу. Наприклад, різноманітними перевірками, гарантіями, перевірками дотримання недискримінаційних норм тощо", – зазначила Підласа.

Новини
Новий Трудовий кодекс: озвучено рецепт, як захистити працівників і бізнес

При цьому нардепка запевнила, що "статус працівників ніяк не зміниться, їхні права абсолютно захищені".

"Не буде такого, що їх звільняють без попередження або коли вони в декреті. Але при цьому ми скоротили підстави, за яких перевіряючий орган Трудова інспекція може накладати штрафи, приходити без попередження на підприємство тощо", – пояснила вона.

На запитання, навіщо Рада зменшила штрафи для роботодавців, які порушують трудове законодавство, Підласа відповіла: "У нас штрафи і законодавство виписані таким чином, що від нього страждає в першу чергу бізнес, який працює чесно, "вбілу", і намагається дотримуватися всіх законів. А ті підприємці, які хочуть зловживати своїми правами по відношенню до працівника, можуть це робити через дірки в законодавстві".

"Працівники надто захищені": в "Слузі народу" пояснили зміни до Трудового кодексу

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 12 грудня ухвалила зміни до Трудового кодексу, що передбачають "зменшення економічно необґрунтованих штрафних санкцій за порушення норм трудового законодавства України".

Також відомо, що в партії "Слуга народу" йде робота над новим варіантом Трудового кодексу. За даними ЗМІ, документ пропонує урізати лікарняні і переглянути відпустки, спростити процедуру звільнення людей, включаючи працівників пільгових категорій. А також перейти на трудові договори, узаконити 12-годинний робочий день і прибрати профспілки.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу робота Кодекс про працю
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гришин Павел
Гришин Павел
Клоуны хотят узаконить беспредел работадателя! Простой роботяга и так уже посажен на 5 точку! Теперь будут мантулить по12 часов, получать мизерную оплату - официятельно, а откроешь рот- выкинут! Эти поправки не должны быть протянуть! Зеленский старается служить народу, но команда его пришла вроде как прибарахлится! Гончарук-профессиональный бездарь и неудачник в управлении правительством, прочим как его министры! Схемы порохнянские кругом! Везде и во всем виновата Россия и Путин?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
чушь собачья.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги