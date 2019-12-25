"Працівники надто захищені": в "Слузі народу" пояснили зміни до Трудового кодексу

В Україні права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники.

Про це заявила в ефірі ObozTV народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, коментуючи прийняті Верховною Радою зміни до Трудового кодексу щодо "усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України".

"Ми підтримали зміни до Трудового кодексу з метою якраз зниження тиску на бізнес. У нас є Трудова інспекція, яка досить агресивно поводиться по відношенню до роботодавця, і це не завжди виправдано. У суспільстві є невеликий перекіс, коли працівника захищають більше, ніж він сам цього хоче, за рахунок бізнесу. Наприклад, різноманітними перевірками, гарантіями, перевірками дотримання недискримінаційних норм тощо", – зазначила Підласа.

При цьому нардепка запевнила, що "статус працівників ніяк не зміниться, їхні права абсолютно захищені".

"Не буде такого, що їх звільняють без попередження або коли вони в декреті. Але при цьому ми скоротили підстави, за яких перевіряючий орган Трудова інспекція може накладати штрафи, приходити без попередження на підприємство тощо", – пояснила вона.

На запитання, навіщо Рада зменшила штрафи для роботодавців, які порушують трудове законодавство, Підласа відповіла: "У нас штрафи і законодавство виписані таким чином, що від нього страждає в першу чергу бізнес, який працює чесно, "вбілу", і намагається дотримуватися всіх законів. А ті підприємці, які хочуть зловживати своїми правами по відношенню до працівника, можуть це робити через дірки в законодавстві".

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 12 грудня ухвалила зміни до Трудового кодексу, що передбачають "зменшення економічно необґрунтованих штрафних санкцій за порушення норм трудового законодавства України".

Також відомо, що в партії "Слуга народу" йде робота над новим варіантом Трудового кодексу. За даними ЗМІ, документ пропонує урізати лікарняні і переглянути відпустки, спростити процедуру звільнення людей, включаючи працівників пільгових категорій. А також перейти на трудові договори, узаконити 12-годинний робочий день і прибрати профспілки.

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