У Гончарука придумали знизити податки для бізнесу: як це буде

Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що в Україні необхідно знизити податок на доходи фізичних осіб. Основною ставкою ПДФО з 2016 року є 18%.

"Це перший податок, який нам треба знижувати, щойно ми отримаємо таку можливість. І це буде одним із найбільших драйверів економічного зростання. Якщо ми зможемо знизити ставку, скажімо, до 15%, це стане дуже хорошим кроком для пожвавлення бізнес-активності", – повідомила вона, передає "УНН".

Міністерка висловила надію, що у 2020 році бюджет буде перевиконано, що створить передумови для зниження ПДФО.

За її словами, в Україні після передачі частини ПДФО і частини податку на прибуток місцевим бюджетам, ті дуже ростуть. Водночас різкого зростання не відбувається під час збору податку на землю і на нерухомість.

"Податок на землю і податок на нерухомість у всіх країнах, де є певний рівень децентралізації, – основа місцевих бюджетів. У нас, на жаль, так не відбувається. Після передачі частини ПДФО і частини податку на прибуток місцевим бюджетам, ті дуже ростуть, випереджаючими темпами. Але ми не бачимо, щоб всі місцеві бюджети добре збирали ці два податки", – підкреслила Маркарова.

Вона додала, що це пов'язано з небажанням міської та обласної влади підвищувати місцеві податки.

"І зараз ми працюємо над тим, щоб спростити місцевим органам влади доступ до інформації з кадастру і наповнення, щоб встановити тісну співпрацю з фіскальними органами на місцях", – резюмувала Маркарова.

Міністерка фінансів вважає, що це стане дуже хорошим кроком для пожвавлення бізнес-активності

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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