Повна заборона автомобілів: у Раді приготували новий ''сюрприз'' для Росії

Група народних депутатів звернулася до уряду з пропозицією внести транспортні засоби з Росії до переліку товарів, які заборонені до ввезення на територію України.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп від БПП Роберт Горват, наразі у Раді триває підготовка до другого читання законопроектів №8487 і №8488, які покликані врегулювати ситуацію з ввезенням і використанням в Україні авто на іноземній реєстрації.

"Багато з тих пропозицій, що надійшли до згаданих проектів, стосуються, зокрема, підвищення ставок акцизного податку на імпорт легкових транспортних засобів з Росії. Зате ми з Василем Петьовкою (фракція "Воля народу") і Валерієм Лунченком (фракція "Народний фронт") вважаємо, що треба не обмежувати, а повністю заборонити імпорт транспортних засобів з країни-агресора", — сказано у повідомленні парламентаря.

Горват наголосив, що нардепи звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, щоб продовжити дію постанов Кабміну №1146 "Про ставки ввізного мита щодо товарів, що походять з Російської Федерації" та №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

"Ці постанови втратять силу вже з 1 січня 2019 року. На нашу думку, їхня дія має бути продовжена", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна може фактично закрити пасажирське сполучення з Росією. З ініціативи Міністерства інфраструктури, близько 75% автобусних перевізників не зможуть возити людей до РФ через відсутність ліцензій.