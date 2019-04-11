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"Повинен впасти": інженер попередив про головну загрозу Кримського мосту

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У місці будівництва незаконного Кримського мосту настільки важка і погана геологія, що вся конструкція може впасти в будь-який момент.

Про це заявив російський вчений Юрій Медовар в інтерв'ю "Апострофу". Таким чином він прокоментував опубліковане фото Кримського мосту, на якому видно, що берегова лінія протоки збільшується через наноси піску.

"Настільки невдалий вибір місця, настільки важка і погана геологія, що сам по собі міст повинен впасти, він не повинен простояти, його там не можна було будувати. Але основний-то міст - залізничний, там будуть колосальні навантаження за рахунок вагонів. Не буде ж один паровоз кататися з одним вагоном. А навантажений вагон важить близько ста тонн. А поїзди у нас ходять по 60 вагонів, плюс пара локомотивів. Виходить, 6 тисяч тонн проїде туди і назад, тоді і подивимося, які будуть навантаження, і як будуть триматися палі в напівтвердих, обводнених, четвертинних, міоценових сучасних глинах. Ось це серйозне питання", – сказав він.

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Кримський міст

Кримський міст

RoksolanaToday & Крим

Правда, продовжив Медовар, залізничну ділянку ще не запустили.

"Але поки відкрили тільки автомобільну, плюс ще поромна переправа досі працює. Тобто вони щось знають, чого не знаємо ми. Адже вони ведуть моніторинг, там же система датчиків стоїть, і вони дивляться, які йдуть просадки. Ми цією інформацією не володіємо", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВМС України заявили, що Кримський міст не пристосований до типових для півострова природних явищ і скоро зруйнується.

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Тема
анексія Криму
Особа
Юрій Медовар
Місце
Україна
Теги
Кримський містРосіяКрим
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Хух.. А я уже начал писать реживать за медовара....
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Должен..должен...Несоменно...Просто обязательно...А вообще помню...Он должен был не построиться...Не так ли ..животные???
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
не...уже даже не смешно.Помойка,не устала по десятому кругу?
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