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8 грудня • оновлено в 06:52
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"Річ за гривню залишаєте!" Українцям розповіли, як перехитрувати магазин

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Покупці в Україні мають право повернути товар, придбаний за акцією "2+1" – коли за покупки двох товарів третій продається за 1 гривню чи зі знижкою в 25%.

Про це розповів в ефірі ObozTV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Він пояснив, що абсолютно законно буде повернути дві більш дорогих речі, а третю – умовно безкоштовну – залишити собі.

У разі, якщо продавці відмовляються брати товар назад, Несміянов порадив запитати у них документи, в яких зафіксовано порядок повернення речей за цією акцією.

"Закон ви не порушуєте. Скажіть їм: "У вас є інструкція (проведення акції в магазині. – Ред.), що я маю придбати дві речі, і ви мені за гривню або копійку продаєте ще одну. Дайте мені зворотний механізм повернення цих речей. І поясніть, чому ви не поставили мене до відома", – поділився він.

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Активіст уточнив, що зворотний механізм зазвичай відсутній, і працює закон "Про захист прав споживачів".

"Споживач має право повернути речі протягом 14 днів, якщо вони не були у використанні. При цьому третю річ він може не повертати, оскільки за чеком вона йде чи за 1 гривню, чи за 1 копійку, чи зі знижкою 25%. Вони роблять повернення. Вони не можуть вам відмовити", – запевнив Несміянов.

"Головне, щоб був чек. Завжди зберігайте чек", – наголосив експерт.

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OBOZREVATEL нагадує, що обмін товару належної якості (якщо він не підійшов за кольором, фасоном, розміром або з інших причин) здійснюється протягом 14 днів після покупки і тільки в тому випадку, якщо річ не була у використанні: збережено її товарний вигляд, всі ярлики і пломби, а також розрахунковий документ (чек).

Крім того, існує перелік продукції, яка обміну та поверненню не підлягає: парфумерія, косметика, панчохи і шкарпетки, гребінці, зубні щітки, подушки, постільна білизна, товари для новонароджених, ювелірні вироби з дорогоцінних металів та ін.

Як повернути товари, куплені в інтернеті

Як повернути товари, куплені в інтернеті

twitter.com/minjust_gov_ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, коли українські магазини пропонують максимальні знижки на одяг та інші товари.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Максим Несміянов
Місце
Україна
Теги
розпродажі повернення товарів інтернет-магазини
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну такие хитрожопые наказываются очень просто)))отказ о возврате по любым причинам пусть идёт пишет заявление и он конечно не пойдет по тому что время нужно тратить и очень много))
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