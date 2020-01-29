Потрійний удар: Канада після США і ЄС ввела санкції проти Росії

Канада в середу, 29 січня, наклала санкції на громадян Росії за організацію незаконних виборів в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ країни. В "чорний список" внесли 6 осіб, які фігурують і в заявах США і Європейського Союзу.

"Постановою про спеціальні економічні заходи заморожуються активи і вводиться заборона на співпрацю з певними особами шляхом заборони всім на території Канади і канадцям за межами Канади торгувати майном цих осіб або надавати їм фінансові та пов'язані послуги", – сказано в документі, яким ввели санкції.

Канада після США і ЄС ввела санкції проти Росії

"Підтримка Канадою суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною. Сьогоднішні санкції демонструють, що Канада і її союзники єдині в своєму засудженні незаконної анексії Росією Криму та незаконних виборів, проведених там восени минулого року, і що Канада і міжнародне співтовариство готові стягувати плату за ігнорування міжнародного права і заснованого на правилах міжнародного порядку", – додали в пресрелізі.

Хто потрапив до списку санкцій

Так званий "голова виборчого комітету Севастополя" Сергій Даниленко, його "заступниця" Лідія Басова і "секретарка виборчої комісії" Катерина Пиркова, а також "членкиня Ради Федерації РФ від Севастополя" Катерина Алтабаєва, "голова міських законодавчих зборів" Володимир Нємцев і " в.о. губернатора "Михайло Развожаев.

Відзначимо, раніше свої рішення опублікували відповідні органи США і ЄС. У Європі під санкції потрапив також "прем'єр" Криму Юрій Гоцанюк. У США пішли ще далі, покаравши також компанію Grand Service Express, що організувала рух потягів у Крим.

При цьому в американському Міністерстві фінансів відзначили: США, Канада і ЄС ввели санкції в тісній координації поміж собою, щоб показати підтримку українському Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Конгресі США схвалили законопроєкт, що передбачає введення "пекельних" санкцій проти держборгу Росії, а також банківського та енергетичного секторів країни.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!